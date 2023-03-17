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Aktüel Bindiği salıncak adeta kabusu oldu
Aktüel

Bindiği salıncak adeta kabusu oldu

Sivas’ta çocuk parkında bindiği salıncakta sıkışan genci itfaiye ekipleri kurtardı.

Yeniakit Publisher
2023-03-17 22:14:00 -
Bindiği salıncak adeta kabusu oldu

Sivas’ta çocuk parkında bindiği salıncakta sıkışan genci itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgilere göre olay kent merkezi Gülyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy caddesi üzerinde bulunan bir çocuk parkında meydana geldi. Arkadaşları ile parkta eğlenen genç salıncağa bindi. Gencin eğlenmek için bindiği salıncak ise adeta kabusu oldu. Salıncakta sıkışan genci gören arkadaşları durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerinde gelen itfaiye ekipleri salıncağı hidrolik makas yardımıyla keserek genci sıkıştığı yerden kurtardı.

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