  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İçişleri Bakanlığından "sarı" kodlu uyarı Ankara'da bayram havası! Mansur yine ihaleye çıkıyor Devlet Bahçeli’nin ‘Öcalan’ çıkışına DEM Parti’den dikkat çeken yanıt: ‘Altına imzamızı atarız’ Siber Güvenlik Kurulu toplandı! "Dijital devlet" ibaresi eklendi Hakaretçi CHP’den sonra şimdi de SP! Mahmut Arıkan’ın freni patladı Savunma Sanayinde 24 yılda nerden nereye! Bakan Kacır SAHA'da bir bir açıkladı! Koş Sözcü koş sana haber çıktı! CHP’de 'dilim karpuz' sezonu açıldı SAHA 2026’da ASELSAN fırtınası: TUFAN ve KILIÇ ilk kez vitrinde! Yoksul diye anne ve çocuğu dışarı atmışlardı! Restorandaki vicdansızlığa bakanlık ceza kesti Görüşmeye damga vuran konu! Bakan Gürlek ve Çiftçi'den dev zirve
Aktüel Bindiği motosikletin iki katı ceza yedi
Aktüel

Bindiği motosikletin iki katı ceza yedi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Bindiği motosikletin iki katı ceza yedi

Kahramanmaraş’ta piyasa değeri yaklaşık 20 bin lira olan motosikleti ehliyetsiz kullanan sürücüye 40 bin lira idari para cezası uygulandı. Motosiklet ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Kahramanmaraş’ta piyasa değeri yaklaşık 20 bin lira olan motosikleti ehliyetsiz kullanan sürücüye 40 bin lira idari para cezası uygulandı. Motosiklet ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.
Edinilen bilgilere göre olay, Onikişubat ilçesi Şazi Bey Mahallesi’nde meydana geldi. Seyir halinde olan O.K. (25), polis ekiplerinin denetimine takıldı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü, uzun süre ceza yazılmaması için polis ekiplerine dil döktü ancak sonuç alamadı.
Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edilince toplam 40 bin lira idari para cezası uygulandı. Yaklaşık 20 bin lira değerindeki motosiklet ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23