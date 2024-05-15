Binaya asılan pankartı görenler şaştı kaldı! Sosyal medyada viral oldu
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir binaya asılan yazı görenleri hayrete düşürdü. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafa yorum yağdı.
Seymen Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde binaya asılan pankart herkesi şaşkına çevirdi. Pankarttaki yazıyı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemeyerek o yazıyı cep telefonu kamerası ile kayda aldı.
Sosyal medyada yorum yağdı
Binaya asılan dev pankartta, "Allah belanı versin Nurettin" yazısı yer aldı. Sosyal medyada paylaşılan o görüntülere binlerce yorum geldi. Pankarttaki yazının neden yazıldığı ise merak konusu oldu.
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