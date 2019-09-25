Binali Yıldırım'ın yeni görevini açıkladı! 'Beştepe'ye taşınacak ve...'

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek bugünkü “Sen bildiğin yolda devam et” başlıklı yazısında, "Yıldırım, ilk değişiklikte Beştepe'ye taşınacak ve Erdoğan'ın sağ kolu olacak. " dedi.

31 Mart yerel seçimleri ile 23 Haziran'da tekrarlanan İstanbul seçimleri sonrasında “kabine revizyonu” kaçınılmaz olarak gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın New York seyahatinden döner dönmez kabinesini “kısmen yenileyip, kısmen güçlendireceği” konuşuluyor.

Hal böyle olunca da bakanlıklar konusunda yoğun bir “dedikodu trafiği” yaşanıyor. Her zaman olduğu gibi “kim gider kim kalır” toto oynanıyor.

"Başkan Yardımcısı olacak"

Bugünlerde “whatsapp haber ajansı”ndan en fazla gelen seri mesaj şu: “Binali Yıldırım Başkan Yardımcısı olacak.

Binali Yıldırım, ilk değişiklikte Beştepe'ye taşınacak ve Erdoğan'ın sağ kolu olacak. Bazıları Yıldırım'ın Fuat Oktay'ın yerine geleceğini iddia ediyor ama benim gözlemim farklı. Başbakanlık Müsteşarlığı görevinden geldiği Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevini, yeni sistemin “devlet ayağı” olarak yürüten Oktay'ın görevine devam edeceğini düşünüyorum. Yeni sistemin sorunlarıyla, bürokrasiden kaynaklanan uyumsuzlukları içeren raporu son derece objektifti ve bu sorunların giderilmesi konusunda Erdoğan, Oktay'ın birikiminden yararlanmayı tercih edecektir.