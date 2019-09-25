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Binali Yıldırım'ın yeni görevini açıkladı! 'Beştepe'ye taşınacak ve...'

Yerel seçimlerin ardından hangi göreve getirileceği merak konusu olan İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın yeni göreviyle ilgili olarak dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

25 Eylül 2019 Çarşamba 11:58
Binali Yıldırım'ın yeni görevini açıkladı! 'Beştepe'ye taşınacak ve...'

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek bugünkü “Sen bildiğin yolda devam et” başlıklı yazısında, "Yıldırım, ilk değişiklikte Beştepe'ye taşınacak ve Erdoğan'ın sağ kolu olacak. " dedi.

31 Mart yerel seçimleri ile 23 Haziran'da tekrarlanan İstanbul seçimleri sonrasında “kabine revizyonu” kaçınılmaz olarak gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın New York seyahatinden döner dönmez kabinesini “kısmen yenileyip, kısmen güçlendireceği” konuşuluyor.

Hal böyle olunca da bakanlıklar konusunda yoğun bir “dedikodu trafiği” yaşanıyor. Her zaman olduğu gibi “kim gider kim kalır” toto oynanıyor.

"Başkan Yardımcısı olacak"

Bugünlerde “whatsapp haber ajansı”ndan en fazla gelen seri mesaj şu: “Binali Yıldırım Başkan Yardımcısı olacak.

Binali Yıldırım, ilk değişiklikte Beştepe'ye taşınacak ve Erdoğan'ın sağ kolu olacak. Bazıları Yıldırım'ın Fuat Oktay'ın yerine geleceğini iddia ediyor ama benim gözlemim farklı. Başbakanlık Müsteşarlığı görevinden geldiği Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevini, yeni sistemin “devlet ayağı” olarak yürüten Oktay'ın görevine devam edeceğini düşünüyorum. Yeni sistemin sorunlarıyla, bürokrasiden kaynaklanan uyumsuzlukları içeren raporu son derece objektifti ve bu sorunların giderilmesi konusunda Erdoğan, Oktay'ın birikiminden yararlanmayı tercih edecektir.

 

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 11:58
  1. İstanbul
  2. Binali Yıldırım
  3. Binali Yıldırım yeni görev

YORUM YAZ

  • yusnusyusnus11 dk önce
    EYT DAHA CIKADIMI
  • HarunHarun14 dk önce
    Iddia / zannetmek iyi 1 şey değil, ya öyledir ya da değildir
  • Kemalist Düşmanı AkpartiliKemalist Düşmanı Akpartili14 dk önce
    Bianli Yıldırım, Beştepe'ye taşınırsa ne olur? Akparti'den bir milletvekili daha eksilmiş olur! Zaten bu kadar kritik bir sayıda iken şart mı yani? Hem maalesef, Binali bey belediye seçimlerinde bile başarı gösteremiyor! Kim derdi ki İstanbul kaybedilecek hem de adı sanı duyulmayan birine!!!!

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