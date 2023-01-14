  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erdoğan'a alçakça tuzak! Yaptıkları plan, herkesi şoke etti

Fırıldak Ekrem ihram giydi! Dün LGBT’ye, bugün Umreye

Türkiye ve Çin ortaklığında kuruldu! Onlarca ülke Ağrı'da üretilen bu ürünün peşinde

Özgür Özel rezil olunca yeni yalana sarıldılar! Sözcü’nün Anıtkabir iftirası da elinde patladı

CHP’den milletvekili adayı olacak mı? Yazıcıoğlu'ndan jet hızında açıklama

Hulki Cevizoğlu bombaladı! "Kimin kuklası?"

EYT için müjde az önce geldi! İlk maaşlar o tarihte hesapta olacak

Planlarınızı ona göre yapın AK Parti milletvekili açıkladı! Seçim öne alınabilir

Davutoğlu ve Babacan'a bomba teklif! Duyan, şaştı kaldı

Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'Astrolojiye inanmak günah mı?' sorusuna tartışma çıkaracak cevap: Ben balık burcuyum...
Gündem Binali Yıldırım’ın acı günü
Gündem

Binali Yıldırım’ın acı günü

AK Parti Genel Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın eniştesi Mustafa Vural hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-01-14 15:55:00 -
Binali Yıldırım’ın acı günü

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın vefat eden eniştesi Mustafa Vural’ın cenazesinin bugün İstanbul Ümraniye’de Hz. Ali Camii’nde ikindi namazına müteakiben kaldırılacağı bildirildi.

Erzincan’da yapımı devam eden Sağlıklı Yaşam Merkezi ve Müze-Kütüphane inşaatında bugün incelemede bulunacakları duyurulan AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ile Burhan Çakır; Mustafa Vural’ın vefat haberini alınca programlarını iptal ederek cenazeye katılmak üzere Erzincan’dan İstanbul’a hareket etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23