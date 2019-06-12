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Binali Yıldırım'dan Uğur Dündar açıklaması

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, katıldığı televizyon programında neden Uğur Dündar'ı sunucu olarak istediğini açıkladı. Yıldırım, "Yandaş televizyonda yaparlar kendin çal kendin oyna yaparlar dediler. Burada bir şaşırtma yapmak istedim" dedi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 23:59
Binali Yıldırım'dan Uğur Dündar açıklaması

AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, ortak yayın için Uğur Dündar'ı neden sunucu olarak tercih ettiğini açıkladı. Ekrem İmamoğlu ile yapılacak ortak yayınla ilgili konuşan Yıldırım, her araya 15 soru sorulacağını ve 3'er dakika süre verileceğini belirtti.

"Yalan ortaya çıktı, eyvallah, özür dile"

Binali Yıldırım'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Arkadaşımız bir yalan söyledi yalanı yatsı olmadan ortaya çıktı, hala o yalanı nasıl döndürürüm çabasında. Üzülüyorum. Yalanı da hatayı da kabul etmek erdemdir. Yalan ortaya çıktı, eyvallah, özür dile. Ne kaybedersin? Soruları istemiş dedi, ispat et. Moderatör çıktı dedi ki bizden istemedi dedi."

"Uğur Dündar, CHP'nin telkiniyle vazgeçti"

"İki sebepten dolayı Uğur Dündar'ı teklif ettim. Yandaş televizyonda yaparlar kendin çal kendin oyna yaparlar dediler. Burada bir şaşırtma yapmak istedim. Açık taraf olan biri. Benim için hiç mahzuru yok. Yeter ki bahaneleri kalmasın. Niye vazgeçtiğini anlayabilmiş değiliz. Sen soru soracaksın biz cevap vereceğiz, adaylar demokrasi bundan nasıl zarar görecekler dedim. Ben de tam onun için Dündar ismini telaffuz ettim. Niye? Bir kutuplaşmadır gidiyor. böyle mi kardeşim, madem ki bu kutuplaşmayı yumuşatacak bir süreç için Uğur Dündar bu işi üstlensin. Bu şekilde bir iletişim kurulsun. Bu fırsatı değerlendirebilirdi. Ancak büyük bir ihtimalle CHP'nin telkiniyle bu yayını yapmaktan vazgeçti. Kendisinin açıklamaları ne kadar kabul gördü ikna edici oldu bilemem. Ben ikna olmadım."

"15 soru sorulacak"

"İsmail Küçükkaya'yı ben eskiden beri tanırım, ulaştırma muhabiriydi. İsmail Küçükkaya kendi işini yapmaya çalışan ama düşüncesi de bilinen bir arkadaşımız. Genel Başkan Yardımcıları bugün detayları konuştu. Her adaya 15 soru sorulacak. Her soru içi 3 dakika ayrılacak."

"İsmail Küçükkaya isminde mutabık kaldık"

"Genel Başkan Yardımcıları bugün detayları konuştu. Her adaya 15 soru sorulacak. Her soru içi 3 dakika ayrılacak. İsmail Küçükkaya isminde her iki tarafta mutabık kaldı. Bu programın bir özelliği herhangi bir televizyon kanalının logosuyla yaılmayacak bir stüdyoda yapılacak. Biz de söz ağızdan çıkar karşı tarafta karar değişikliği olursa bunu bilemem. Soru sordu soru hoşumuza gitmedi onu gözden uzaklaştırmak unutturmak benim yapacağım bir şey değil yapmam. Ama CHP adayının öyle bir huyu var. O diyebiliyor. Ne isterse sorsun biz de sorularına samimiyetle cevap verelim."

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 23:59
  1. İstanbul
  2. AK Parti
  3. İsmail Küçükkaya
  4. Binali Yıldırım
  5. İmamoğlu

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