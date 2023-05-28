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Gündem Binali Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na müthiş gönderme
Gündem

Binali Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na müthiş gönderme

Yeniakit Publisher
2023-05-28 23:30:00 -

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na göndermede bulunarak, “Kemal Bey, yüze vurur ifadesi, yine ka-zan-dık bir tanesi nokta” dedi.

Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kesin olmayan sonuçlara göre seçimi kaybeden CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na göndermede bulundu.

Yıldırım sosyal medya hesabından paylaşımda, “Kemal Bey, yüze vurur ifadesi, yine ka-zan-dık bir tanesi nokta” ifadelerini kullandı.

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