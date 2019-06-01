Binali Yıldırım'dan "Kadir Topbaş" cevabı

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, TV5 televizyonundaki Seçim Özel programına konuk oldu.

İSPARK'ın zarar etmesine ilişkin sorulan soruya Yıldırım, "Onu ben de anlamış değilim. Gelince anlayacağız. Benim de kafama yatmıyor" dedi. Vaatlerini sıralayan Yıldırım, İSPARK'ta ilk 1 saati ücretsiz yapacağız diyerek sözlerine devam etti.

"Kadir Topbaş" sorusuna cevap

Binali Yıldırım, 'Kadir Topbaş'ı neden ziyaret ettiniz?' şeklindeki soruya ise şu cevabı verdi:

"Kadir Topbaş bizim belediye başkanlığımızı yaptı çok da başarılı belediye başkanıydı. Belediye başkanlığından ayrıldı diye bizim selamı sabahı kesmemiz mi gerekiyor? Kadir Bey ile bir hukukumuz var. Refah Partisi Beyoğlu İlçe Başkanlığı'ndan başlayan Beyoğlu Belediye Başkanlığı'ndan Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan birlikte yaptığımız birçok proje var. Bir hukukumuz var yani. Belediye başkanlığını bıraktı diye bütün defteri kapatacağız hafızamızdan silecek miyiz?"