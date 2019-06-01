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Binali Yıldırım'dan "Kadir Topbaş" cevabı

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, "Kadir Topbaş'ı neden ziyaret ettiniz?" şeklindeki soruya "Belediye başkanlığından ayrıldı diye, bizim selamı sabahı kesmemiz mi gerekiyor?" cevabını verdi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 10:28
Binali Yıldırım'dan "Kadir Topbaş" cevabı

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, TV5 televizyonundaki Seçim Özel programına konuk oldu.

İSPARK'ın zarar etmesine ilişkin sorulan soruya Yıldırım, "Onu ben de anlamış değilim. Gelince anlayacağız. Benim de kafama yatmıyor" dedi. Vaatlerini sıralayan Yıldırım, İSPARK'ta ilk 1 saati ücretsiz yapacağız diyerek sözlerine devam etti.

"Kadir Topbaş" sorusuna cevap

Binali Yıldırım, 'Kadir Topbaş'ı neden ziyaret ettiniz?' şeklindeki soruya ise şu cevabı verdi:

"Kadir Topbaş bizim belediye başkanlığımızı yaptı çok da başarılı belediye başkanıydı. Belediye başkanlığından ayrıldı diye bizim selamı sabahı kesmemiz mi gerekiyor? Kadir Bey ile bir hukukumuz var. Refah Partisi Beyoğlu İlçe Başkanlığı'ndan başlayan Beyoğlu Belediye Başkanlığı'ndan Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan birlikte yaptığımız birçok proje var. Bir hukukumuz var yani. Belediye başkanlığını bıraktı diye bütün defteri kapatacağız hafızamızdan silecek miyiz?"

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 10:28
  1. İstanbul
  2. AK Parti
  3. Binali Yıldırım
  4. Beyoğlu
  5. Kadir Topbaş
  6. Mustafa Yılmaz
  7. Refah Partisi

YORUM YAZ

  • İstanbulluİstanbullu3 sa önce
    15 temmuz şehitlerinin kemikleri sızladı
  • hüseyinhüseyin3 sa önce
    İyide Fetö ilede bir zamanlar hukukunuz vardı.Onunlada ilişkinizi kesmeyin bu kafayla.
  • ErcanErcan3 sa önce
    Buna şükür; Fetöcü diye selamı sabahı kesmemiz mi lazım diyebilirdi.
  • ImamImam3 sa önce
    Kadir Bey'in günahı neydi fetöcülük mü Hırsızlık mı beceriksizlik mi

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