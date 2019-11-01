Binali Yıldırım'dan 'kabinede yeni görev' sorusuna cevap

Konya'da partisinin bir etkinliğinde konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, soruları yanıtladı. Yıldırım, bir öğrencinin, 'Önümüzdeki süreçte kabinede size verilecek bir görev var mı?' sorusuna ise "Bana niye soruyorsun? İlerde görev olunca sizinle bir araya gelmemiz zorlaşır" yanıtını verdi.

"İnandığımız işi yaptık"

Yeni başkanlık sistemi için Başbakanlık görevini kendi isteğiyle bıraktığını belirten Binali Yıldırım, "Ne dediğimizi hatırlayın, 'Memleket için bir Ali değil Binali feda olsun' dedik. İnandığımız işi yaptık. Ülkemiz için daha iyi olacağını düşündüğümüzü yaptık. Buna da zaten vatandaşlar 16 Nisan Referandumu'nda anayasa değişikliğine olur dedi. Beni hep tenkit ediyorlardı. 'Yav sen ne biçim adamsın kendi koltuğundan olmak için kendini parçalıyorsun' diyorlardı. Ben de vatandaşlara ben bundan vazgeçiyorsam, demek ki bu memleket için iyi bir şey. Bunun için de referandumda evet deyin dedim" diye konuştu.