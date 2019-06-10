Binali Yıldırım’dan İzlanda’ya sert tepki! AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Türkiye Milli Takımı'nın İzlanda'da bir havalimanında bekletilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye Milli Takımı'nın İzlanda'da bir havalimanında bekletilmesine Binali Yıldırım'dan tepki geldi. A Milli Futbol Takımına İzlanda'da yapılan saygısızlığa tepki gösteren Binali Yıldırım, "A Millî Futbol Takımımıza İzlanda'da havalimanında sergilenen saygısız tutumu şiddetle kınıyorum. Böyle çirkin olayların bir daha yaşanmamasını umuyor, futbolcularımıza yarın akşamki mücadelede yürekten başarılar diliyorum. Türkiye'nin kalbi sizinle atacak." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.