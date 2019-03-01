Binali Yıldırım'dan İstanbul'a tasarım merkezi müjdesi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım açıklamalarda bulundu.

Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları;

İstanbul tasarım şehri. UNESCO tarafından 2017 tarafından kabul edilmiş. Tasarlamak; her şey tasarlamakla başlıyor. Yani akıl teriyle başlıyor. Ondan sonraki aşama üretmek. O da alın teriyle oluyor. Akıl terinin sermayesi çok büyük değil, insan. İnsan aklı her şeyi planlıyor. İyi şeyleri de kötü şeyleri de hepsi insanın aklından çıkıyor.

Dünya çapında isimler bu zirveye katılıyor

İstanbul dünyada bir marka şehir olmak zorunda. Burada yaşayan milyonların bile farkında olamadığı bir unvanımız var. Burası bir tasarım şehri. Bunu UNESCO kararlaştırmış ve dünyada yaratıcı şehirler arasında 31 şehirden bir tanesi olarak belirlemiş. Bugün bu unvandan sonra ilk zirve yapılıyor. İstanbul dizayn zirvesi 31 şehir, tasarım temsilcisi, tasarım uzmanlarını bir araya getiriyor. Dünya çapında isimler bu zirveye katılıyor.

Tasarım merkezi müjdesi

Tasarım şehri İstanbul'a yakışacak bir tasarım merkezinin müjdesini de vermek istiyorum. Az önce gördüğünüz görselde Haydarpaşa Limanı'nın ve Sultan Abdulhamid'in İstanbul – Bağdat tren yolunu yapmak için inşa ettiği garın da içinde olduğu bölgeyi İstanbul Tasarım Merkezi yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.