0553 313 94 23

Binali Yıldırım'dan İstanbul'a tasarım merkezi müjdesi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, ''Tasarım şehri İstanbul'a yakışacak bir tasarım merkezinin müjdesini de vermek istiyorum. Az önce gördüğünüz görselde Haydarpaşa Limanı'nın ve Sultan Abdulhamid'in İstanbul – Bağdat tren yolunu yapmak için inşa ettiği garın da içinde olduğu bölgeyi İstanbul Tasarım Merkezi yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.'' dedi.

01 Mart 2019 Cuma 11:23
Binali Yıldırım'dan İstanbul'a tasarım merkezi müjdesi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım açıklamalarda bulundu. 

Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları;

İstanbul tasarım şehri. UNESCO tarafından 2017 tarafından kabul edilmiş. Tasarlamak; her şey tasarlamakla başlıyor. Yani akıl teriyle başlıyor. Ondan sonraki aşama üretmek. O da alın teriyle oluyor. Akıl terinin sermayesi çok büyük değil, insan. İnsan aklı her şeyi planlıyor. İyi şeyleri de kötü şeyleri de hepsi insanın aklından çıkıyor.

Dünya çapında isimler bu zirveye katılıyor

İstanbul dünyada bir marka şehir olmak zorunda. Burada yaşayan milyonların bile farkında olamadığı bir unvanımız var. Burası bir tasarım şehri. Bunu UNESCO kararlaştırmış ve dünyada yaratıcı şehirler arasında 31 şehirden bir tanesi olarak belirlemiş. Bugün bu unvandan sonra ilk zirve yapılıyor. İstanbul dizayn zirvesi 31 şehir, tasarım temsilcisi, tasarım uzmanlarını bir araya getiriyor. Dünya çapında isimler bu zirveye katılıyor.

Tasarım merkezi müjdesi

Tasarım şehri İstanbul'a yakışacak bir tasarım merkezinin müjdesini de vermek istiyorum. Az önce gördüğünüz görselde Haydarpaşa Limanı'nın ve Sultan Abdulhamid'in İstanbul – Bağdat tren yolunu yapmak için inşa ettiği garın da içinde olduğu bölgeyi İstanbul Tasarım Merkezi yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 11:23
  1. İstanbul
  2. Binali Yıldırım

YORUM YAZ

  • sadık karacalısadık karacalı10 dk önce
    istanbulu betona gömmüşsünüz,hâla tasarımdan bahsediyorsunuz!istanbulda en zengin işadamı,emekli cumhurbaşkanı,bakan,siyasetçi yani ne kadar akp'li varsa hepsi beşiktaş,sarıyer,şişli,bakırköy,kartal....da oturuyor!buraların hepsi chp belediyesi.ben hiç sarıgazide,sultanbeylide,eyüp'te...oturan akp'li kodaman görmedim.Ankarada böyle,adanada böyle....hepsi çankayada,çukurambarda oturuyorlar,acaba neden mamak'ta,keçiörende,pursaklarda oturmuyorsunuz?bu iş bitmiştir,istanbul CHP'ye hayırlı olsun!sayın imamoğlu hangi projeyi açıklasa arkasından aynı şeyi söylüyor!bence artın dinlen,çünkü imamoğlu açık ara alacak!ben yıllardır ak partiye oy veren bir seçmendim ama maalesef bu iş bitti,herşeyi geçte olsa öğrendik.artık ak partiye oy moy yok.daha önce yayımlanan yorumu bu kez yayımlamayacaksınız ama biliniz istedim.
  • Komik degilKomik degil14 dk önce
    sizi Mujdecí sizimaas kira faturalara yetmiyor kitlik yayginlasti salgin hastaliklar bas gösterdi rejim mujdesi olmus her gün mujde hergün mujde damat Berat mujdesi ne bugün sabah tan onu bekliyoruz mujdesi ni kosup ese dosta mahalleye sokaga cada ye mujde mujde yeni mujde var deyip bende mujdemi alcaktim

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Peru, 7.1 ile sallandı
  1. Peru, 7.1 ile sallandı
  2. Somali'deki bombalı saldırı
  3. (Özel) Suriyeliler bir daha dönmemek..
  4. "Terörle mücadelemiz, son terörist..
  5. Minikler için “Dört Mevsim Takvimi..
  6. İstanbul’da enflasyon Şubat’ta arttı
  7. Bedelli askerlikte sürpriz değişiklik!
  8. "Mezun olunamayan tek mektep Anadolu..
  9. Peru'da 7,1 büyüklüğünde deprem..
  10. Yemen halkından Maduro’ya destek..
  11. Somali’de bilanço artıyor: 29 ölü, 80..
  12. Milletvekili Işık’tan zeytin..
  13. Barış Manço ve Cem Karaca, Kartal’da..
  14. Peru’da 7.1 büyüklüğünde deprem..
  15. Turgut Özal Üniversitesi’nde yangın..
  16. Ara Güler’in adı yaşatılacak
  17. Diyarbakır’da hentbolda bölge..
  18. "Fenerbahçe deplasmanından puanla..
  19. Bağcılar’da zabıta ve temizlik..
  20. GTBBAZAAR hizmet ağını genişletiyor
  21. Kayak merkezlerinde son durum
  22. Döviz kurları
  23. 80 yaşındaki kadını dolandırmaya..
  24. Aydın, potada Anadolu Şampiyonasına..
  25. İTO verilerine göre, İstanbul'da..
  26. Beşiktaş yönetiminin Guti kararı belli..
  27. Erdoğan EYOF fatihini kutladı
  28. İHH TIR’ları iyilik için yollarda
  29. Royal, Atlas ve Pierre Cardin Halı..
  30. ’Jokerler’ adliyeye sevk edildi
İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
“İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
“İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?

Günün Karikatürü

1 Mart 2019
Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!
Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!