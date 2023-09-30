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Gündem Binali Yıldırım'dan İstanbul açıklaması: Bunlar artık miladını doldurdu
Gündem

Binali Yıldırım'dan İstanbul açıklaması: Bunlar artık miladını doldurdu

Yeniakit Publisher
2023-09-30 21:17:00 -
Binali Yıldırım'dan İstanbul açıklaması: Bunlar artık miladını doldurdu

Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin beceriksiz olduğunu iddia etti.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Kağıthane Belediyesi'nin 'Yeşil Koridor' projesi çerçevesinde düzenlediği Yeşil Vadi Bisiklet ve Yürüyüş Yolu 2. Etap Açılış Töreni'ne katıldı. Törene Yıldırım'ın yanı sıra Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, protokol, çok sayıda vatandaş ve çocuklar katıldı.

Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, "Bir zamanlar Kemal Kılıçdaroğlu buraya aday olmuştu. Kağıthane’ye ‘Kağıttepe’ demişti. Mahalle sayılarını tepe, Nurtepe, Seyrantepe, Çeliktepe, tepelerden gidince birkaç asırlık Kağıthane’yi de ‘Kağıttepe’ yapıverdi. O günlerde bu çok konuşulmuştu. 60 ayın 54 ayı geride kaldı, önümüzde 6 ayımız var. Hayat devam ediyor, bir seçim geride kaldı, şimdi başka bir seçim konuşuyoruz. İstanbul için de bu seçimin farklı bir önemi var. Bölünmüş yollarla bu ülkeyi doğudan batıya, kuzeyden güneye böldük. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, sevenleri birleştirdik ama bir şeye asla ve asla izin vermedik. Dedik ki yolları böleriz, Türkiye’yi böldürtmeyiz. Yerel yönetim deyince hizmet belediyeciliği deyince akla gelen Tayyip Erdoğan’dır. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi ile başlayan hizmetler silsilesinin bugünlere gelmesidir. Bu geçen 5 yıl kayıp yıl olarak İstanbul için kabul edilse bile bir yönüyle de olumlu taraftan düşünürsek İstanbullular bu dönem öncesini bu dönemle kıyaslama imkanını buldular" dedi.

"Beceriksiz bir İstanbul yönetimi görüyoruz"

Konuşmaların devamında Yıldırım, "AK Parti belediyeciliğiyle bunların farkının ne olduğunu yaşayarak gördüler. Dolayısıyla bunu Mart seçimlerinde karşılığının olacağını hepimiz biliyoruz. Geçen Los Angeles’da Yunus Emre Enstitümüzün bir programında orada yaşayan Ermeni diyaporasından provokatörler saldırıda bulundular ve din ateşimizi tartakladılar. Bunlar Karabağ’da yaptıkları zulmün sona ermesini ‘Karabağ Azerbaycan’dır’ özleminin hayata dönmesini ne yazık ki hazmedemiyorlar. Yapılan bu alçakça saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyoruz. Oradan etkilenen görevlilerimize geçiş olsun diyoruz. İstanbul’da metro ağını 150 kilometrenin üzerine çıkaran 230 kilometre metro yapım halinde bir ağı teslim eden ama gel gör ki bunların hiç birinde mesafe alamayan beceriksiz bir İstanbul yönetimini görüyoruz. Bunlar artık miladını doldurdu, günleri sayılı. İnşallah Kağıthane’den yürüyüş başlatıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ise, "Kağıthane Belediyesi ve Belediye Başkanı olarak seçim öncesi vermiş olduğumuz sözlerin hamdolsun yüzde yüzünü tamamladık. 53 proje sözünü vermiştik, yüze yakın projeyi bu dönem hayata geçirmiş olduk. Büyükşehir belediyesi, İstanbul’da bizim yaptığımız otopark kadar İstanbul’a bir otopark yapmadı. Yapmadığı halde de İstanbul’a yatırımlarda da nereden nereye geldiğini görüyoruz. Büyükşehir Belediyesi de burada bir vadi yapmak istedi burada ama henüz tamamlayamadı. Çünkü bütün işleri yapmak irade ister, aşk ister. Sayın Cumhurbaşkanımız ne diyor, ‘aşk ile koşan yorulmaz’ diyor. O yüzden AK Parti olarak sahada durmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz’’ dedi.

Törendeki konuşmalarının ardından Öztekin, Yıldırım’a hediye takdim etti. Daha sonra Yıldırım, açılışa özel olarak hazırlanan bisiklet çekişini çekti, bisikletleri sahiplerine ulaştırdı.
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Kaynak: İHA

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