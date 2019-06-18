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Binali Yıldırım'dan gizli İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesi sonrası ilk açıklama

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, ortak yayın öncesi moderatör İsmail Küçükkaya ile CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun bir otelde buluşarak yaptıkları görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

18 Haziran 2019 Salı 13:56
Binali Yıldırım'dan gizli İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesi sonrası ilk açıklama

K Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım Ordulular buluşması sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım, CHP adayı ile İsmail Küçükkay'nın gizli görüşmesi için şunları söyledi;

"Gizlemeleri felaket"

"Rakibimizin danışmanlarıyla birlikte yapılacak programın moderatörüyle programdan önce bir araya gelmiş olması gayri ahlaki bir durum. Bunun gizlenmesi ise felakettir.

"Bana görüşme talebi gelmedi"

Madem bir yayın var beraber bir yayın var. İki aday var. Bir adayla görüşüp konuşulması, diğer adaydan bunun esirgenmesi, konuşulmamasının ne anlama geldiğini kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bana Küçükkaya'dan yüz yüze görüşme talebi gelmedi. Önemli olan orada görüşülmesi, bana bir teklif gelmemesi ve bunun gizlenmesi açıkça bir eşitsizlik ve gayri ahlaki bir durumdur. Böyle bir görüşmeyi neden benimle ve kamuoyuyla paylaşmadınız? Bunun cevabını rakibimden bekliyorum.

"Gerçekte ne kadar sürdü cevabını bekliyorum"

İkincisi moderatör 2-3 dakika sürdü dedi bu görüşme için. Gerçekte ne kadar sürdü onun da cevabını bekliyorum."

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 13:56
  1. Ordu
  2. Binali Yıldırım
  3. ortak yayın
  4. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım
  5. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu
  6. moderatör İsmail Küçükkaya

YORUM YAZ

  • Ötüken Ötüken 5 dk önce
    „Her sey cok güzel olacak“ slogani bunu demek istiyor: Her sey ABD, AB, Yunanlilar, Ermeniler, PKK/HDP icin cok güzel olacak. Ekrem Imamoglu batinin bir projesidir. Onu Cumhurbaskanligina hazirlayip cennet vatanimizi bölmek ve parcalamak istiyorlar. Tüm vatanseverler IBB seciminde mutlaka AKPyi desteklemeleri gerekiyor. Uyan Türk!!!
  • erol küçük eleeeee cevabenerol küçük eleeeee cevaben14 dk önce
    @erol kucukele Yani bu kadar kör olmana şaşırıcam şaşıramıyorum bu zihniyetinle ancak yazdığın kadarının üstüne çıkamazsın .Moderatör tarafsız olmalıydıbunun hangi tarafını anlamadınböyle şeyler yapılmasa kimse yırtınmak zorunda kalmıycaktı senin tabirinle
  • Herşey güzel değil bunlarla yalan olurHerşey güzel değil bunlarla yalan olur14 dk önce
    Herşeyin güzel olduğu ülkeler var yallah hepiniz oraya biz her şeyin güzel olduğu değil yalansız dolansiz ülkede yaşamak istiyoruz.
  • SamiSami22 dk önce
    Bunlar hiç mi mert olamazlar, bu gizlilik nedir hani bunlar dürüst olacaklardı
  • YİĞİTYİĞİT22 dk önce
    BUNLARYANAR DÖNERbunlarikiyüzlüdençoköte nedersiniz deyin...adamlardakişilikoluşmamış...damarlarındakan yerine YALAN DOLAŞIYOR...
  • MüslümMüslüm22 dk önce
    Binali Bey, tedbirli olmakta faida var. Hemen mevzuya atlamamak gerek.Ben Yenisafak taki haberi ve vidyoyu gördüm. Ciddi birsey yok.Alelade bir güvenlik kaydi. Bu is Koc helikopterleri hikayesine dönebilir.Hani sonra sizinde kiraladiginiz ortaya cikan helikopter.
  • MücahidMücahid29 dk önce
    Erol denen şahıs biz halktan medet umarız sizin gibi hdp , pkk ,fetö itlerinden değil...Herşey daha da güzel olcak inşallah
  • AdnanAdnan36 dk önce
    Doğru herşey çok daha güzel olacak chp kaybedecek chp ülke için milli bir felakettir
  • BozokBozok37 dk önce
    Ilk yorumu yapan ahlaksi erol tersi olsa boylemi yazardin ahlakdiz adam. Zaten ilk soruda sorularin verildigi aleni cikmisti imamoglu hazirlanip gelmisti.Bunlar sonra utanmadan ahlaktan adaletten bahsediyor. Eger bu ulkucu gecinen iyi partililer bagzi seyleri halen gormuyorsa yazik.
  • alaatinalaatin42 dk önce
    akşam danışmanı habertürke bağlandı ilk ben aradım görüşmek için dedi 2. defa da ben aradım binali bey ile de telefonda görüştüler dedi binali yıldırım neden bunları söylemiyor peki?.. ilk binali yıldırımın danışmanları arıyor görüşüyorlar da niye ekrem imamoğlu nun danışmanları ile görüşünce gizli görüşme oluyor?..
  • okurokur52 dk önce
    Sayın Yıldırım görüşmenin herçekte kaç dakika sürdüğüne mi takılıyorsunuz? Diyelim canlı yayında sorulacak soruları vermek istiyorlar Ekrem İmamoğluna. 2-3 dakika bile sürmez bu iş. Bence görüşmenin yalnızca bir adayla yapılması, açıklanmamış olması ve sonradan ortaya çıkması üzerinden gidilmeli. Hala kararsızlar kaldıysa İstanbul'da, kabine revizyonuyla başlayın pazartesi sabah. Ve devam edin teşkilatlara doğru...İstanbul "oyunun" farkında mısın?
  • Osman GENÇOsman GENÇ52 dk önce
    CHP'nin yalan, iftira, çamur politikasından haberi yok mu Sayın Binali YILDIRIMIN? Onların yandaşlarının da öyle. Onlara anlayacağı dilden konuşmak ve sert davranmak gerekir.
  • ServetServet58 dk önce
    Bunlara  güve olmaz defa dahat escillendi.aslınaçekmiş degismezler
  • erol kucukelerol kucukel1 sa önce
    Medet umduklari seye bak:))Akp hic bu kadar zavalli bir duruma dusmemisti.Yirtinsaniz da sonuc degismeyecek.Hersey cok guzel olacak.

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