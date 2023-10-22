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Gündem Binali Yıldırım'dan Filistin yorumu: Türkiye’ye çok önemli görev düşüyor
Gündem

Binali Yıldırım'dan Filistin yorumu: Türkiye’ye çok önemli görev düşüyor

Yeniakit Publisher
2023-10-22 03:07:00 -
Binali Yıldırım'dan Filistin yorumu: Türkiye’ye çok önemli görev düşüyor

Eski Başbakan Binali Yıldırım, yaptığı konuşmada, Filistin'de yaşananlara ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)’ nin 250’ncı yılı dolayısıyla İTÜ bünyesinde hazırlanan 'Arıların 250 Yıllık Hikayesi' belgeselinin tanıtım töreni İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü’nde düzenlendi. Törene; eski Başbakan ve eski AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve İTÜ Rektörü Prof.Dr.İsmail Koyuncu’nun yanı sıra farklı üniversitelerin rektörleri, akademisyenler, iş ve bilim dünyasından birçok kişi de katıldı. Yıldırım, törendeki açılış konuşmasında; İTÜ’nün Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki önemi ve İTÜ’de geçirdiği öğrencilik dönemi ile birlikte, İsrail-Filistin çatışmasına da değindi.

"Yeni bir şer projesinin başlangıcı"

Yıldırım, "Bu bir savaş değil, savaşta bir hukuk, orantılı bir güç olur. Ne yazık ki burada kadınlar, siviller, bebekler, çocuklar, hedef gözetmeksizin bombalarla ve füzelerle yok ediliyor ve bütün insanlık da buna seyirci kalıyor. Şimdi, geldiğimiz noktada bu yaşanan katliam, vahşet Ortadoğu’da yeni bir şer projesinin başlangıcıdır. Sadece Filistin ve İsrail’le sınırlı olmayan bizim de içinde bulunduğumuz bölgeyi tamamen kapsayan emperyal devletlerin yeni bir mücadele alanına bölge dönüşmek istenmekte dönüşecek şartlar oluşturulmaktadır. İşte bu noktada da Türkiye’ye çok önemli görev ve sorumluluklar düşüyor" ifadelerini kullandı.

Yıldırım’ın konuşmasının ardından belgeselin gösterimi yapıldı. Ardından tören sona erdi.

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