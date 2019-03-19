Binali Yıldırım'dan CHP, DP, İYİ Parti, DSP ve SP çadırlarına ziyaret

Seçim çalışmaları kapsamında Avcılar'a gelen Yıldırım'ı, partililer Reşit Paşa Caddesi'nde meşalelerle karşıladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Yıldırım, daha sonra AK Nokta'yı ziyaret etti. Yıldırım, burada partililere lokum ikram etti.

Yıldırım, daha sonra Marmara Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı. Ziyaretler sırasında vatandaşların fotoğraf çektirme talebini geri çevirmeyen Yıldırım, onlarla özçekim yaptı. Yıldırım, caddede bulunan CHP, DP, İYİ Parti, DSP ve Saadet Partisi'nin seçim çadırlarına da uğrayarak, içeridekilerle selamlaştı.

Daha sonra MHP Avcılar İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Yıldırım'ı, partililer alkışlarla karşıladı. Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti.

Ziyaretlere, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç da katıldı.