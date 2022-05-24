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Siyaset Binali Yıldırım: Teşkilatımızın yükselişine destek olacağız
Siyaset

Binali Yıldırım: Teşkilatımızın yükselişine destek olacağız

AK Parti Genel Başkanvekili, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım katıldığı “Türk Devletleri Teşkilatı Vizyonu ve Aksakallar Konseyi'nin Rolü” programına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlar yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-05-24 16:03:00 -
Binali Yıldırım: Teşkilatımızın yükselişine destek olacağız

YENİ AKİT  ANKARA

AK Parti Genel Başkanvekili, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım katıldığı “Türk Devletleri Teşkilatı Vizyonu ve Aksakallar Konseyi'nin Rolü” programına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlar yaptı. Yıldırım paylaşımlarında, “İbn Haldun Üniversitesi’nde “Türk Devletleri Teşkilatı Vizyonu ve Aksakallar Konseyi'nin Rolü” programında değerli akademisyenlerimiz ve sevgili öğrencilerimizle bir araya geldik. Türk Devletleri Teşkilatı kardeşlik hukukundan doğan özgün yapısını, hamasetin ötesine geçerek, elle tutulan somut projelerle güçlendirmeyi başarmış, ülkelerimiz ve halklarımızın yakınlaşması için 2010 yılından bugüne çok taraflı işbirliğimizin lokomotifi olmuştur. Siyasi konulardan ekonomiye, ulaştırmadan gençlik ve spora, turizmden bilişim teknolojilerine kadar pek çok farklı işbirliği alanında, Devlet Başkanlarımızın liderliğinde birçok başarıya ulaşmış, uluslararası arenada adından söz edilen bir Teşkilat halini almıştır. Özellikle, dünyanın ve bölgemizin son yıllarda karşı karşıya kaldığı ciddi sınamalar, kardeş Türk Devletlerinin birbirleriyle olan işbirliği ve eşgüdümünü daha ileriye taşımaları gerektiği gerçeğini gözler önüne sermektedir. İstanbul Zirvesinde alınan kararla, Teşkilatın yükselen profili çerçevesinde, Aksakallar Konseyimizin Yönetmeliği güncellendi ve yapısı güçlendirildi. Bendeniz de Aksakallar Konseyi’nin Başkanı olarak görevlendirildim. Teşkilatımızın yükselen profili, Aksakallar Konseyinin de sorumluluğunu arttırmıştır. Dolayısıyla biz de Aksakallar Konseyi olarak alacağımız kararlarla, vereceğimiz tavsiyelerle, gerçekleştireceğimiz çalışmalarla Teşkilatımızın yükselişine destek olacağız” ifadelerini kullandı.

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