0553 313 94 23

Binali Yıldırım müjdeyi verdi! Bir ilçeye daha metro geliyor

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir adayı Binali Yıldırım, "Tavşantepe'den metro Tuzla'ya gelecek. Tuzla da metroyla tanışmış olacak, hayırlı uğurlu olsun" açıklamasında bulundu.

05 Mart 2019 Salı 16:33
Binali Yıldırım müjdeyi verdi! Bir ilçeye daha metro geliyor

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Tuzla'da çeşitli temaslarda bulundu. Yıldırım'a Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da eşlik etti. Tuzla'da halka hitap eden Yıldırım, ilçeye çok büyük ve muazzam bir gıda üssü kuracaklarını belirtti. Yıldırım, "Tavşantepe'den metro Tuzla'ya gelecek. Tuzla da metroyla tanışmış olacak, hayırlı uğurlu olsun." dedi.

"Anadolu Yakası'nın tamamının ihtiyacını sağlayan bir merkez olacak"

Yıldırım, "Artık İstanbul'un sebzesi, meyvesi, eti, bakliyatı, balığı her türlü deniz ürünleri buradan dağılacak. Böylece hale gelen araçlar şehir içine girmeyecek. Buradan dağıtım yapılacak, burada üreticiler olacak. Üretici olan yerde fiyatta öyle bir aşağı bir yukarı gitmez. İstikrarlı ve bol bol buradaki hemşehrilerimiz bu gıda üssünde hem iş, aş sahibi olacaklar hem de Anadolu Yakası'nın tamamının ihtiyacını sağlayan bir merkez olacak" dedi.

"20 bin kardeşimiz burada iş sahibi olacak"

Yıldırım, Tuzla'da ileri teknoloji merkezi kuracaklarını da söyleyerek "Yani biyoteknoloji. Bugün 25 katrilyon lira para ödüyoruz ilaç için. Yılda 25 katrilyon çok büyük para. Yani İstanbul'un bir yıllık belediye bütçesinden daha fazla. O halde, bu parayla neyi ödüyoruz. Bunun 20 katrilyonunu yurt dışına ödüyoruz. Paralarımız dışarı gidiyor. Tuzla'ya kuracağımız biyoteknoloji üssüyle beraber artık ilacımız, aşımız burada yapılacak. Burada 160 şirket imalat yapacak, araştırma geliştirme yapacak ve 20 bin kardeşimiz burada iş sahibi olacak. Gençlerimiz, özellikle araştırma geliştirme faaliyetlerinde, çalışmalarında yer alacaklar. Tuzla bir cazibe merkezi olmaya devam edeceksin" diye konuştu.

"Tavşantepe'den metro Tuzla'ya gelecek"

Tuzla'ya metro geleceğini de söyleyen Binali Yıldırım, "Tavşantepe'den metro Tuzla'ya gelecek. Tuzla da metroyla tanışmış olacak, hayırlı uğurlu olsun. Böylece Pendik Tavşantepe'ye 12 dakikada gideceksiniz" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 16:33
  1. İstanbul
  2. AK Parti
  3. Binali Yıldırım
  4. Tuzla
  5. Pendik
  6. Şadi Yazıcı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mersin’de Roma dönemine ait 115 tarihi sikke ile 2 bıçak ele geçirildi
    1. Mersin’de Roma dönemine ait 115 tarihi..
    2. İngiltere'de iktidar partisine..
    3. TBMM Başkanı Şentop, KKTC Başbakanı..
    4. "Şirinlik olsun diye proje söylenmez"
    5. CHP’nin bahar göndermesine kazma kürek..
    6. "Sürdürülebilirlik Perspektifinde İş..
    7. Cumhurbaşkanına teşekkür ettiler
    8. Türkiye’nin Kosova Büyükelçisi Sakar..
    9. Bu iş için memurluğu bıraktı! Paraya..
    10. Ortaylı, Çanakkale Zaferi’ni anlattı
    11. Maganda kardeşe 25 yıl hapis cezası
    12. Başkan Köşker, meclis toplantısında..
    13. Çanakkale’de 116 mülteci yakalandı
    14. Mısır, Hepatit C ile mücadelesini..
    15. Sarıçam’da toplantı ve yürüyüş yerleri..
    16. Başkan adayı Döğücü: "Sancaktepe’de bu..
    17. Kuaför esnafının talepleri..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut..
    19. Düzce Üniversitesi öğretim üyelerine..
    20. Amedspor, Muhlis İstemi, Muhammed Ali..
    21. Gençler Türkiye Okullar Kick Boks..
    22. Radısson Hotel Group’dan anlamlı..
    23. Yeşilay Haftası dolayısıyla yapılan..
    24. Ünlü YouTube fenomeni Furkan Yaman..
    25. Akar ve komutanlardan kara, hava ve..
    26. Başkan Kutlu Hz. Safvan B. Muattal..
    27. PFDK kararları açıklandı
    28. Tosya Yenidoğan ve Kuşçular Köylerinin..
    29. Başkan Tok, vatandaşlarla buluşmaya..
    30. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş..
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar