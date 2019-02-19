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Binali Yıldırım İstanbul yolunda konuştu

Meclis Başkanlığı görevinden istifa eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, hızlı trende İstanbul yolunda açıklamalarda bulundu.

19 Şubat 2019 Salı 10:30
Binali Yıldırım İstanbul yolunda konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, eşi ve torunlarıyla yaptığı İstanbul'a yaptığı hızlı tren yolculuğu sırasında açıklamalarda bulundu.

Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları;

İstanbul müjdelenmiş bir şehir. İstanbul gibi bir şehre hizmet etmek büyük bir onur. İstanbul'a geldiğimde 11 yaşımdaydım. İstanbul'da okudum, evlendim, çalıştım. İstanbul'a hizmet etmek benim için büyük bir onur ve gurur meselesi. Kararı İstanbullular verecek. İstanbul'un sorunlarını biliyoruz, İstanbulluların ne istediğini biliyoruz. İstanbul'da güzel işler yapacağımıza inanıyorum.

İstanbul dünyada emsali olmayan bir şehir. İstanbulluların aidiyetini çok önemsiyorum. İstanbul'da yaşayan insanların şehri sahiplenmesini sağlamamız gerekiyor.
 Ankara Türkiye'nin başkenti, İstanbul da Türkiye'nin ekonomi başkenti. İstanbul hapşırsa Türkiye nezle olur.

 

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 10:30
  1. Ankara
  2. İstanbul
  3. Binali Yıldırım

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