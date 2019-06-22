Binali Yıldırım ile İstanbul kazanacak

Megakent İstanbul’un yerel seçimlerine saatler kaldı. İstanbulluların oylarıyla belirlenecek yeni dönemde ismi öne çıkan Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım’ın vaatleri, Fatih’in emaneti olan aziz şehre çağ atlatacak nitelikte. İstanbul’da ‘Yıldırım’ hızında icraat döneminin başlayacağı 23 Haziran sonrasında Yıldırım’ın işbaşına gelmesiyle birlikte gençlere, ailelere, engellilere, dar gelirlilere ve toplumun her kesimine kesintisiz hizmet ulaştırılacak.

Hizmet kervanına ‘Yıldırım’ hızı

AK Parti, MHP, BBP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın Adayı Binali Yıldırım’la İstanbul’da yeni bir dönem açılacak. ‘Yıldırım’ hızında icraat döneminin başlayacağı İstanbul’da doğalgazda yüzde 10 indirim uygulanacak, İspark otoparklarında ilk 1 saat para alınmayacak, ev kadınları el işlerinde 1000 TL’ye kadar ücret verilecek. Yeni evlenenlere maddi destek sağlanacak. Su ve doğalgaz faturalarında ‘açma-kapama ücreti’ alınmayacak. Yıldırım’ın İBB Başkanlığı’nda Mavi İstanbulkart abonman ücreti 40 TL’lik indirimle 205 TL’den 165 TL’ye düşürülecek. Öğretmenler artık toplu taşımaya ücret ödemeyecek. Tüm öğrenciler müze ve şehir tiyatrolarından ücretsiz faydalanacak. İBB, her üniversite öğrencisine 10 GB internet hediye edecek. İstanbul’da her yıl 100 bin kişi istihdam edilecek. 5 yılda 500 bin kişiye iş imkanı sağlanacak. Ayrıca 50 bin gence yarı zamanlı çalışma imkanı tanınacak. Üniversite öğrencilerine iş öncesi staj imkanları sağlanacak. Üniversiteli gençler, İBB ve ilçe belediyelerinin spor tesislerinden ücretsiz faydalanacak.

‘Yeşil koridor’la yeşillenecek

Binali Yıldırım döneminde İstanbul ulaşımı için akıllı kavşaklar, tüneller, yapılacak. Evlerin çatılarından güneş enerjisi projesi hayata geçirilecek. ‘Tapu tahsis belgesi’ bulunan İstanbullular da Binali Yıldırım işbaşına gelir gelmez tapularını teslim alacak. ‘Yeşil Koridor’ projesiyle Silivri’den Tuzla’ya kadar ağaçlandırma hamleleri yapılarak 19 koridor açılacak. Bu projeyle ormanlar denizlerle birleşecek.

Amatör sporcuların ve dar gelirlilerin yüzü gülecek

Binali Yıldırım başkanlığında sporu ve sporcuyu desteklemek amacıyla İstanbul’daki 935 amatör spor kulübünün her birine ortalama 100 bin TL’lik malzeme ve ulaşım desteği sağlanacak. Devletten sosyal yardım alan tüm dar gelirli ailelere her ay 50 TL’lik doğalgaz ve 80 TL’lik elektrik faturası desteği verilecek. Dar gelirli ailelerin mutlu günlerinde yanlarında olacak İBB, belediyeye ait Sosyal Tesislerde yapacakları düğünlerde çiftlere 8.000 TL’lik düğün desteği verecek. İstanbul’a 955 kreş inşa edilecek. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü 300 bin motosiklet kullanıcısı için ücretsiz hale getirilecek. Ayrıca trafiği ve motosiklet kullanıcılarını rahatlatmak için motoparklar yapılacak. Genç girişimcilere en az 100 bin TL’lik sermaye desteğinde bulunacak.

30 yıllık çile bitecek

Kağıthane’de vatandaşlara hitap eden Binali Yıldırım, Perpa’yı da ziyaret etti. Yıldırım, gecekondu niteliğinde tapu tahsis belgesi olan konutların tapuya dönüştürüleceği vaadinde bulunarak, “30 yıldan beri devam eden bu çile sona erecek” dedi.

Yıldırım usta, İmamoğlu çırak

İşte İBB Başkanlığı seçimlerinde oylanacak olan 2 adayın özgeçmişleri:

Kariyer

-Binali Yıldırım: AK Parti Kurucularından - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı (2002-2019 ve 2015-2016)– AK Parti Genel Başkanı – Başbakan - 26. Dönem TBMM Başkanı

-Ekrem İmamoğlu: CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı (2009) - Beylikdüzü ilçesi Belediye Başkanı

Eğitim

-Binali Yıldırım: Piri Reis Ortaokulu – Kasımpaşa Lisesi – İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi – Yüksek Lisans: İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi – İhtisas: İsveç Dünya Denizcilik Ünversitesi (WMU) – 25 ulusal ve uluslararası üniversiteden fahri doktora unvanı - Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca

-Ekrem İmamoğlu: Trabzon Lisesi - İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme - İstanbul Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Yönetimi Bilimi - Yabancı Dil: İngilizce, Rumca

İş

-Binali Yıldırım: 1978-1993 yıllarında Türkiye Gemi Genel Müdürlüğü ve Camialtı Tershanesi’nde yönetici – 1990-1991’de İskandinavya ülkeleri ve Avrupa’da çeşitli ülke limanlarında Denizcilik İdaresi Uzmanları ile birlikte kontroller – 1994-2000’de Gemi İşletmeciliği ve Armatörlük

-Ekrem İmamoğlu: 1992-2014 yılları arasında inşaat sektöründeki aile şirketinde iş hayatına başladı ve bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

Projeler

-Binali Yıldırım: 17.500 km bölünmüş yol – 29 yeni havalimanı – 1.213 km Yüksek Hızlı Tren demiryolu inşası – 9.350 km Demiryolu hattı yenilemesi – İstanbul’un iki yakasını birbirine bağlayan MARMARAY ve AVRASYA TÜNELİ – Yavuz Sultan Selim Köprüsü – İstanbul İzmir Otoyolu – Osmangazi Köprüsü – Avrupa’nın en büyük konteyner limanı olan Çandarlı Limanı – Dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı.

-Ekrem İmamoğlu: 45 park ve bahçe düzenlemesi – 1 sanat merkezi – 3 spor merkezi – 1 eğitim merkezi – 3 kültür merkezi – 1 rehabilitasyon merkezi – 1 atık geliştirme merkezi – 3 çocuk bakım evi – 1 özel eğitim okulu – 2 lokal – 1 sosyal yaşam alanı – 1 etkinlik çadırı – 1 sosyal tesis – 5 kütüphane – 8 muhtarlık – 1 sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi – 1 taziye evi.