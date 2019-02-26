0553 313 94 23

Binali Yıldırım, Erzincan’da hemşehrileriyle buluştu

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, Erzincan’da hemşehrilerinden 31 Mart’ta yapılacak yerel seçim için partisine destek istedi.

26 Şubat 2019 Salı 15:49
Binali Yıldırım, Erzincan’da hemşehrileriyle buluştu

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, Erzincan’da hemşehrilerinden 31 Mart’ta yapılacak yerel seçim için partisine destek istedi.


AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, Erzincan’da hemşehrileriyle buluştu. Yıldırım, Erzincan Havalimanında Vali Ali Arslantaş, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, il protokolü, partililer ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı.


Binali Yıldırım, karşılama merasiminin ardından kent merkezinde Yeni Sanayi bölgesindeki esnafa hitap etti.


Yıldırım buradaki konuşmasında, "1994’ü hatırlayın. İstanbul’da neler olduğunu hatırlayın. Çamur, çukur, çöp. Hava kirliliği, Haliç’in müşkül kokuları. Ne oldu? 27 Mart’ta 94’te o geldi. Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan geldi. İstanbul’u ayağa kaldırdı. Bugün artık İstanbul’da çöpte konuşulmuyor. Çamurda konuşulmuyor. Hava kirliliği de konuşulmuyor. Ama hayat devam ediyor. Sorunların şekli değişti. Şimdi İstanbullular ne istiyor? Trafik sorununu çözün istiyor. Otopark yapın diyor. Daha çok yeşil alan yapın diyor. Depreme karşı tedbir alın diyor. Gençlere, kadınlara belediyede daha çok yer verin. Onlar geleceğin İstanbul’un da yerini alsın diyor. Akmayan suyundan çöp dolu sokaklarından hava kirliliğinden İstanbul’da eser yok" diye konuştu.


AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, 31 Mart seçimlerinde hemşehrilerinden destek isteyerek cadde turu attı, vatandaşlarla selamlaştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 15:49
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akhisarspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
    1. Akhisarspor, Kasımpaşa maçı..
    2. Osmangazi sporun merkezi oldu
    3. Eski GTO yöneticileri hakkındaki FETÖ..
    4. "Fındık üreticisi, benim çiftçim,..
    5. Orman Bölge Müdürlüğü Erciyes Kupası..
    6. Türk balıkçılara ateş açıldı!..
    7. Hindistan’ın bombaladığı köy..
    8. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:..
    9. Bilecik’te eğitim sınıfları açılışı..
    10. Çin'de uçak motoruna atılan şans..
    11. Bayraklı’da CHP ve İYİ Parti tek yürek
    12. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bekayı..
    13. MHP lideri Devlet Bahçeli: "31 Mart..
    14. Rusya: "Irak’ta yatırımlarımız 10..
    15. Zorluoğlu: "Seçime günler kala her..
    16. "Adana Resmine Bak" sergisi
    17. Şehit aileleri ve gazilerden Başkan..
    18. Bahçeli: "31 Mart Mahalli İdareler..
    19. Bahçeli: "Yeni bir rejim bunalımı,..
    20. Keskin’den, Başkan Adayı Ekinci’ye övgü
    21. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bekayı..
    22. KAYÜ’de “1. İş ve Kariyer Toplantısı”..
    23. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Allah’ın..
    24. Yaralı kadına yoldan geçen doktorlar..
    25. "Eğitim Teknolojileri" ile "Ebeveyn ve..
    26. Irak Sağlık Bakanlığı: "20 bine yakın..
    27. Turkcell ve Ulak Haberleşme'den iş..
    28. Turkcell ve ULAK Haberleşme’den yerli..
    29. Afyonkarahisar’da Vergi Haftası..
    30. Bahçeli’den flaş sözler: 31 Mart..
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı