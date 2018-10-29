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Binali Yıldırım: Bu eser istikbalimizin güneşidir

İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilk fazı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle bugün hizmete açılıyor. Dünyanın dört bir yanından gelen üst düzey konukların şahit ettiği açılış töreni başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması öncesinde TBMM Başkanı Binali Yıldırım önemli açıklamalarda bulundu.

29 Ekim 2018 Pazartesi 17:38
Binali Yıldırım: Bu eser istikbalimizin güneşidir

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar;

* Yeni İstanbul Havalimanı'nın açılışında sizleri hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün Endonezya'da uçak kazası oldu hayatını kaybeden insanlar var. Dost ve kardeş Endonezya halkının başı sağolsun diyorum, baş sağlığı diliyorum.

* Bugün iki mutluluğu bir arada yaşıyoruz. Kuruluşunun 95. yılında Cumhuriyet'in şanına yakışan bu eser ülkemiz, milletimiz için hayırlı olsun. Liderlik eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a milletim adına şükranlarımı sunuyorum. İnşaatına, planlanmasına kadar her etabında Bakan ve Başbakan yer almış birisi olarak farklı bir heyecan yaşıyorum.

* Bu projede yer alanları 42 ay gibi bir sürede ortaya çıkardıkları için teşekkür ediyorum. Yapım süresinde kararlılıkla yollarına devam ettiler ve çalıştılar. Bu eserin isimsiz kahramanları mimarlar ve mühendisler, gece gündüz çalışan işçilerimiz emekçilerimizdir. En büyük tebriği onların hak ettiğini ifade ediyor, büyük bir alkış istiyorum. Milletimizin adını medeniyet tarihine yazan bir eser meydana getirdiniz Sayın Cumhurbaşkanım.

* Projenin gerçekleştirilmeyeceği öne sürülmüştü, inşaata başlarken kaynak bulunamayacağı söylenmiş, acımasız eleştiriler olmuştu. Çalışmaktan uslanmadık, eleştirilerden yılmadık, hamdolsun bugünlere ulaştık. 3. Havalimanı inşa edeceğimiz bu alanda 2011'li yılları dün gibi hatırlıyorum. Burada arazi delik deşik oldu, bu arazide havalimanı nasıl olur demiştiniz, biz burada sadece havalimanı yapmayacağız, araziyi de tedavi edip, en güzel arazi yapacağım demiştim, sağolun kabul ettiniz. Bütün zorlukları bize unutturdu.

* Zorluklar karşısında pes etmek sizin mizacınıza uymuyor, 15 Temmuz'da, 17-25 Aralık'ta, Gezi Olayları'nda bunu gördük. Bu anlayışla çalıştık bugünlere geldik. Bölünmüş yollar, şehir hastaneleri gibi bu eserlerle şüphesiz iftihar ediyoruz. Bu eser istikbalimizin güneşi oluyor. Bu havalimanı hedeflerimizi gerçeğe dönüştüren bir eser olarak bugün burada karşımızda duruyor. Ülkemiz yeni eserlerle çağı yakalamaya devam edecek.

* Yeni havalimanımızın bu duygularla açılışı dolayısı ile bu mutluluğa ortak olmak için gelen bakanlara, konut devlet başkanlarına, halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 17:38
  1. İstanbul
  2. Binali Yıldırım
  3. Yeni İstanbul Havalimanı
  4. Recep Tayyip Erdoğan

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