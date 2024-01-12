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Gündem Binali Yıldıırım'ın acı günü! Kötü haberi aldı
Gündem

Binali Yıldıırım'ın acı günü! Kötü haberi aldı

Yeniakit Publisher
2024-01-12 08:38:00 - 2024-01-12 08:41:36
Binali Yıldıırım'ın acı günü! Kötü haberi aldı

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ın dayısı hayatını kaybetti.

Bir süredir tedavi gördüğü Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat eden Sertbaş'ın cenazesi, Refahiye ilçesindeki Yıldırım Ailesi Cami ve Külliyesi'ne getirildi. Sertbaş'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Yazıkaya köyü mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Sertbaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Erzincan Vali Vekili Ömer Özbay, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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