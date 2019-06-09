Binali Bey bu istekleri geri çevirmez

Buğra Kardan

Ulaştırma Bakanlığı döneminde yaptığı yollar ve havalimanlarıyla Türkiye’yi birleştiren; Marmaray’dan Avrasya Tüneli’ne Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden Osman Gazi Köprüsü’ne kadar yüzlerce eseri ülkemize kazandıran Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım’a halkın güveni tam. Bu güveni görüp takdir eden Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, Yıldırım’dan enerji, toplu taşıma ve otopark ücretlerinde indirim de dahil pek çok konuda önemli taleplerde bulundu.

Bütçeler hafiflemeli

Spekülatörlere karşı verdiği mücadeleyle gıda fiyatlarının dengelenmesinde; Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden kaçak geçiş yapan sürücülerin cezalarının silinmesinde rol oynayan Ağaoğlu, Yıldırım’ı İstanbulluların bütçesini rahatlatacak çalışmalar yapmaya davet etti.

Ağaoğlu’nun belli başlı önerileri ve talepleri şu şekilde:

Ürün fiyatları gerileyecek

-FSM’de olduğu gibi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçişlerde mağdur olan on binlerce sürücüyü rahatlatacak bir karar alınması için devreye giren İBB Başkan Adayı Sayın Yıldırım’a teşekkür ediyoruz. Çünkü köprü cezalarının affı bu sürücüler tarafından memnuniyetle karşılandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün panelvan ve kamyonet geçişlerine açılması da öyle. Yıldırım’ın göreve gelmesi halinde motosikletler için de köprü geçişlerinin ücretsiz olacağını vaat etmesi de olumlu bulundu. Bu vaat hayata geçtiği takdirde kurye ve paketli servis giderleri gerileyecek, ürün ve hizmet fiyatlarında indirim gelecek.

Toplu taşıma teşvik edilmeli

-Toplu taşıma teşvik edilmelidir. Bu anlamda İBB Meclisi’nce öğrenci aylık mavi kart ücretinin 85 liradan 40 liraya çekilmesi müspettir. Şüphesiz, trafik sorununu aşmak için toplu taşmaya yönelimi arttırmak şart. Bunun için taşıma kartı fiyatlarında indirime gidilmelidir. Ayrıca metrobüs, metro ve Marmaray duraklarının yakınında bedelsiz ya da 1-2 lira gibi cüzi ücretlerle hizmet veren otoparklar oluşturulmalıdır. Burada Sayın Yıldırım’ın İSPARK’ta ücretsiz parklanma süresini 15 dakikadan 1 saate çıkaracağı sözünü vermesinin de İstanbullular için çok iyi bir haber olduğunu belirtmeden de geçemeyeceğim.

-Yine 10 GB bedava internet müjdesi de gençleri sevindirecektir. Böylece veriye erişimin önü açılacak, gençler olan biteni yakından takip edebilecektir.

Enerji yükü hafifleyecek

-Yoksullara aylık 50 liralık doğal gaz yardımı yapılacağı taahhüdü çok müspet. Bu uygulama dar gelirli ailelerin enerji yükünü hafifletecek, toplumun konforunu ve huzurunu arttıracaktır. Tabii su için de aynı durum geçerli. Burada İBB Meclisi tarafından yapılan yüzde 40 indirimin toplum tarafından takdir edildiğini de vurgulamalıyım.

Tanzim uygulaması devam etsin

-Gıda fiyatlarının normale dönmesi, sebze-meyve bedellerinin dengeye oturması için tanzim satış devam etmeli ve kooperatifçiliğe önem verilmelidir. Ancak bu şekilde büyük marketler kendilerine gelir ve fiyatları makul seviyelerde tutarlar.

Denetimler artsın

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Ağaoğlu, fiyat ve gramaj denetimlerinin arttırılması gerektiğini kaydederek “Bu yolla suiistimallerin önüne geçilir, ürünlere erişim kolaylaşır” dedi.

Ticaret Bakanlığı’nın denetimlerinin ardından pek çok ihlalin belirlendiğini anlatan Ağaoğlu, “Ancak uygulanan yaptırımlar kamuoyuyla paylaşılmalı. Yanlış, yapanın yanına kâr kalmamalı. Art niyet ve müeyyidesi ortaya konulmalı” çağrısı yaptı.

Yaz meyvelerinin fiyatlarının pahalılığından da yakınan Ağaoğlu, “Spekülatörler markaja alınmalı; karpuz, şeftali ve yenidünya gibi ürünlerin bedellerini aşağı çekecek çalışmalar yapılmalı” ifadesini kullandı.