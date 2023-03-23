"Binaların yüzde 98'i yıkılacak" yalanı... NTV düzeltti, Karar gazeteye bastı!

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından ağır hasar alan çok sayıda bina yıkılacak. Yıkılacak yapılar arasında henüz inşası tamamlanmamış binalar da var. Hasar tespit çalışmaları kapsamında inşası tamamlanmamış 27 bin binanın 16 bini incelendi. Bunların 98'inin yıkılması kararı alındı.

Söz konusu haber, "98 bina yıkılacak" yerine, "binaların yüzde 98'i yıkılacak" şeklinde servis edildi. Söz konusu ifade Ekşi Sözlük'te de kullanıldı.

Tüm muhalifler, "Denetimsizliğin boyutu gözler önüne serildi... Yapımı devam eden binaların neredeyse tamamı yıkılacak..." şeklinde algı oluşturdu.

NTV söz konusu haberi düzeltti ve, "Deprem bölgesinde inşası süren 16 bin binanın 98'i için yıkım kararı" ifadesine yer verdi.

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Karar'dan provokasyon

Gelecek Partisi'nin gazetesi Karar ise provokatif bir harekete imza attı, yalanlarla dolu algı amaçlı haber yaptı. Bugün gazetesinin sür manşetinde Karar, yüzde ifadesini kaldırmadan, "16 bin binanın yüzde 98'i için yıkım kararı" diye yazdı.