“Bin tonun üzerinde bakliyat satışa hazır”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tanzim satışlara ilişkin, “Bin tonun üzerinde bakliyatımız şu anda satışa hazır. Yakın zamanda marketlerin de pazarların da tanzim satış fiyatına yaklaşacağına eminiz” dedi.

Bakan Pakdemirli, Karabük’te incelemelerinin ardından Yenice Hükümet Konağı yanındaki meydanda halka hitap etti. Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisinin tanzim satış noktalarında satış yapmaya başladığını anımsatarak, şu bilgileri verdi: “Nohut, mercimek satışına dün itibarıyla başladık. Önümüzdeki hafta itibarıyla da pirincin satışına başlıyoruz. Dün itibarıyla 60 ton nohut, 50 ton yeşil mercimek satışı tamamlandı, 35 ton da pirinç satılmak üzere depolara arz edilmiş oldu. Bin tonun üzerinde bakliyatımız şu anda satışa hazır. Yakın zamanda marketlerin de pazarların da tanzim satış fiyatına yaklaşacağına eminiz. Bunun da Türkiye’mize, vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.”