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Yerel Bin dört yüz kaçak sigara ele geçirildi
Yerel

Bin dört yüz kaçak sigara ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2023-12-04 10:12:00 -
Bin dört yüz kaçak sigara ele geçirildi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bin 400 adet kaçak sigara ele geçirdi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda; 29.11.2023 günü Horasan ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan ve S.B, E.B ve A.E.T’nin içerisinde bulunduğu 25 *** plakalı araçta yapılan aramada 1400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Şüpheli şahıslar hakkında 5607 SKM suçundan S.B, E.B ve A.E.T isimli şahıslar hakkında adli tahkikat başlatılmıştır.” denildi.

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