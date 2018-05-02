Bin 100 kişilik iş kontenjanı için tam 5 bin 100 kişi başvurdu!

İşe girmek isteyenler binlerce kişi, bugün saat 08.00'de Halfeli Caddesi'ndeki, İskender Iğdır Spor Salonu'na gelerek tribünleri tıka basa dodurdu. Yetkililerin gözetiminde noter huzurunda yapılan kura çekimi ile Özel İdare, Belediye ve Müftülüğe alınacak işçiler belirlendi. Kura çekimini büyük bir heyecanla takip eden işsizlerden adı çıkanlar büyük sevinç yaşadı. Çıkmayanlar ise üzüldü.



4 BİN KİŞİ GERİ DÖNDÜ



Öğlen saatlerine kadar devam eden kura çekimi ardından 4 bin kişi, büyük umutlarla geldiği salondan üzgün bir halde evlerine döndü.