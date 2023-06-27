BİM'in yeni indirimini kaçıran dizlerini dövecek! Alarmları 30 Haziran'a kurun! Dev indirim başlıyor
BİM'in indirim kataloğu yayımlandı. İşte 30 Haziran tarihinde geçerli olacak indirimli ürünlerin listesi...
BİM'in indirim kataloğu yayımlandı. İşte 30 Haziran tarihinde geçerli olacak indirimli ürünlerin listesi...
Tabak Seti 12'li 149 TL
Cam Mutfak Ölçek Kabı 29,90 TL
Plastik Buzdolabı Saklama Kabı 12'li 19,90 TL
Sosluk 9,50 TL
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Bıçak Seti 6'lı 59,90 TL
Çelik Tava 34,90 TL
Metal Izgara Teli 19,90 TL
Saklama Kabı 5'li 22,50 TL
Plastik Kapaklı Saklama Kabı 14'ü 24,90 TL
Çaydanlık 39,90 TL
Bardak Seti 6'lı 29,90 TL
Porselen Kahve Fincan Takımı 29,90 TL
Desenli Kase 9,90 TL
Bambu Kesme Tahtası 17,90 TL
Çelik Çöp Kovası 19,90 TL
Plastik Askılı Organizatör 14,90 TL
Dolap İçi Düzenleyici 24,90 TL
Çay Seti 24,90 TL
Silikon Mutfak Eldiveni 9,90 TL
Mutfak Havlusu 3'lü 12,90 TL
Baharat Seti 6'lı 9,90 TL
Paket Eldiven 12'li 14,90 TL
Gömlek Askısı 10'lu 9,90 TL
Çöp Torbası 20'li 7,90 TL
Katlanabilir Alışveriş Sepeti 19,90 TL
Bulaşık Süngeri 10'lu 4,90 TL
Mutfak Eldiveni 6'lı 9,90 TL
Yemek Çubuğu 100'lü 7,90 TL
Alüminyum Folyo 9,90 TL
Kahve Filtresi 100'lü 4,90 TL
Mutfak Makas 9,90 TL
Çamaşır Kurutma Askısı 9,90 TL
Mikrofiber Temizlik Bezi 4'ü 9,90 TL
Banyo Aksesuar Seti 39,90 TL
Duvar Sünger Tutucu 6,90 TL
Tuvalet Fırçası 9,90 TL
El Yıkama Kabı 3,90 TL
Duş Başlığı 19,90 TL
Pamuklu Bornoz 59,90 TL
Plaj Havlusu 24,90 TL
Yüz Havlusu 6'lı 19,90 TL
Kadife Askı 10'lu 14,90 TL
Ayakkabı Organizatörü 9,90 TL
Sünger Mop 19,90 TL
Cam Temizleyici 4,90 TL
Halı Temizleyici 4,90 TL
Kolonya 1 Litre 7,90 TL
Deterjan 5 Litre 24,90 TL
Bulaşık Sıvısı 1 Litre 5,90 TL
Çamaşır Suyu 2 Litre 4,90 TL
Yumuşatıcı 2 Litre 9,90 TL
El Sabunu 500 ml 4,90 TL
Çamaşır Tozu 5 kg 29,90 TL