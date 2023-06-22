BİM'den flaş karar! Az önce bildirdiler

Rekabet Kurulu'ndan daha önce BİM'e verilen 718 milyon TL'lik ceza şirket tarafından peşin olarak ödenmişti. Kararı yargıya taşıyan BİM'den yeni bir hamle geldi. 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("7440 sayılı Kanun"), yargı sürecinden feragat edilmesi kaydıyla 31.12.2022 tarihinden önce verilen Rekabet Kurulu cezalarını da kapsayacak şekilde yapılandırma imkanı vermişti.

BİM, kanunda yer alan bu hakkı kullanarak yargı sürecinden feragat etme kararı aldı. Bu şekilde şirketin kasasına yaklaşık olarak 360 milyon TL girecek ve şirketin mali tablosuna gelir olarak yansıyacak.

Konuyla ilgili şirketten yapılan açıklama şöyle:

"Rekabet Kurulu'nun 28.10.2021 tarih ve 21-53/747-360 sayılı kararıyla ilgili İdari yargı süreci devam ederken yürürlüğe giren 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("7440 sayılı Kanun"), yargı sürecinden feragat edilmesi kaydıyla, 31.12.2022 tarihinden önce verilen Rekabet Kurulu cezalarını da kapsayacak şekilde yapılandırma imkanı vermiştir.

Bu çerçevede Şirketimiz tarafından 7440 sayılı Kanun kapsamında ilgili İdare'ye başvuru yapılacak ve istinaf aşamasında olan idari yargı sürecinden feragat edilecektir. Başvuru çerçevesinde, 31 Aralık 2021 tarihli mali tablolarda karşılık ayrılan ve 2022 yılı içerisinde peşin ödenen yaklaşık 718 milyon TL'lik ceza tutarının mevzuata istinaden hesaplanan yaklaşık 360 milyon TL'sinin iade alınması için Vergi Dairesi Başkanlığı'na başvuru yapılacaktır. İade alınacak tutar Şirket mali tablolarına gelir olarak yansıtılacaktır.

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Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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