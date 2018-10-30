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BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın

BİM aktüel ürünler indirim fırsat ürünlerinde yine birçok ürün var. Bim indirimlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlara müjde. Türkiye’nin her ilinde ilçesinde hatta her sokağında var olan Bim aktüel indirimlerinden yararlanmak istiyor. Okulları açılmasıyla birlikte Bim indirim fırsat ürünleri listesinde kırtasiye ürünleri dikkatlerden kaçmıyor. Bim defterden silgiye, çantadan kaleme kadar birçok kırtasiye ürünlerini haftalık aktüel indirim katalog listesinde görmek mümkün. İşt bim haftanın aktüel indirimli fırsat ürün kataloğu işte BİM Aktüel Ürünler Cuma Kampanyası Kataloğu.

30 Ekim 2018 Salı 13:25
BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın

BİM aktüel ürünler indirim fırsat ürünlerinde yine yok yok. Bim indirimlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlara müjde. Türkiye’nin her ilinde ilçesinde hatta her sokağında var olan Bim aktüel indirimlerinden yararlanmak istiyor. Okulları açılmasıyla birlikte Bim indirim fırsat ürünleri listesinde kırtasiye ürünleri dikkatlerden kaçmıyor. Bim defterden silgiye, çantadan kaleme kadar birçok kırtasiye ürünlerini haftalık aktüel indirim katalog listesinde görmek mümkün. İşt bim haftanın aktüel indirimli fırsat ürün kataloğu işte BİM Aktüel Ürünler Cuma Kampanyası Kataloğu.

Bim, yaptığı haftalık aktüel indirim günleriyle birbirinden farklı ürünleri müşterilerin hizmetine sunmakta. Bim, market mutfaktan, temizlik malzemesine, gıdadan giyime müşterilerin her talebine cevap vermeye devam ediyorlar. İşte Bim aktüel ürünler listesinde yer alan tüm ürünler…

BİM aktüel 2 Kasım indirim ürün kataloğu

BİM 2 Kasım aktüel ürünler kataloğu haberleri yayınlandı. BİM bu hafta aktüel ürünler kataloğunda neler var? Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri tüketicinin beğenisine sunan marketler zinciri her hafta Cuma günleri yeni ürünlere raflarında yer veriyor. Sınırlı sayıda aktüel ürünleri almak isteyenler açılış saatinde marketlere gidiyorlar. BİM 2 Kasım aktüel ürünler kataloğunda Kütahya Porselen 24 parça porselen yemek seti 109 TL fiyatı ile yer alıyor. Set içerisinde 6 Adet Servis Tabağı, 6 Adet Çukur Tabak, 6 Adet Kase, 6 Adet Pasta Tabağı bulunuyor. Broşür içerisinde LAVA marka döküm tava 42.90 TL, Fakir marka saç düzleştirici tarak-fırça 109 TL, saç maşası 75 TL, saç kutruma makinesi 49.90 TL, skoç çift kişilik battaniye 24.90 TL, skoç marka tek kişilik battaniye 22.90 TL, Brillant marka 80*300 cm dijital nano halı 75 TL, Brillant marka 130*190 cm dijital nano halı 65 TL, Brillant marka 80*150 cm dijital nano halı 49. 90 tl, elbise askısı 4.95 TL, üçgen lavabo süzgeci 2.75 TL, my box 1,20 lt 2.75 TL, mikrodalga fırın içi koruyucu 2.75 TL, plastik süzgeç 2.75 TL, 3’lü yumak set 5.95 TL fiyatı ile katalog içerisinde yer alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz

 

 

 

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 13:25
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YORUM YAZ

  • Mesut SarpMesut Sarp23 sa önce
    Beni salça, yağ, peynir, su ilgilendiriyor. Ucuz Çin ürünleri degil.
  • Bilal ÜstünBilal Üstün7 gün önce
    iyi de bunları almak için para lazım
  • Ahmet KoçakAhmet Koçak26 gün önce
    arkadaşlar hırdavat indirimlerikarın doyurmuyor.dolar 7,20 iken yaptığınız zamları 6 liraya düşen dolara göre gıda fiyatlarını düşürün.doların çıkmasını bahane edenler.dürüstlük göstergesi olacak indirimleri bekliyoruz.ama hırdavatta değil gıda maddelerinde.
  • hasanhasan1 ay önce
    Allah aşkına bu firmalar sırf doların fırlamasını kar bilip ürün fiyatlarını zam yapan şirketler değil mi? reklamdan kazanacam diye bu tür firmalara vatandaşı yönlendirmeniz hangi insanlık anlayışına sığıyor. coco cola içmeyin deyipte colanın reklamını yapmak gibi bir durum bu. biz mi aptalız yoksa islami anlayış kar endeksine göre mi şekil alıyor bu memlekette anlayamadım.
  • CumhurCumhur1 ay önce
    BİM de 2 ay önce 5 litre su 1.90 TL den 2.25 TL ye zam yaptılar şimdi 2.50 TL oldu zamdan sonra ceza kesiyorlar kessen ne olur millet kazığı yemiş.Gıda bakanlığı ve milli eğitim bakanlığı görevini yapmıyor.
  • hüs coşhüs coş1 ay önce
    ülkenin her sokagında magazası olan bim ülkenin en az insan çalıştıran kuruluşu. aynı büyüklükteki diğer marketler en 7-8 kişi çalışırken bimde bu rakam ikiden yukarı çıkmaz. sayın yetkililer birazda bunu düşünsün. bim çalışanının 1 dakika bile oturma hakkı yoktur
  • kalelikaleli1 ay önce
    ....neden 3.25 liralık salçayı 6.75 yaptınız yağa ne demeli peynire suya ne demeli.... ne oldu da salça birdenbire öyle fırladı gitti.
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