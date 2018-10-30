BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın

BİM aktüel ürünler indirim fırsat ürünlerinde yine yok yok. Bim indirimlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlara müjde. Türkiye’nin her ilinde ilçesinde hatta her sokağında var olan Bim aktüel indirimlerinden yararlanmak istiyor. Okulları açılmasıyla birlikte Bim indirim fırsat ürünleri listesinde kırtasiye ürünleri dikkatlerden kaçmıyor. Bim defterden silgiye, çantadan kaleme kadar birçok kırtasiye ürünlerini haftalık aktüel indirim katalog listesinde görmek mümkün. İşt bim haftanın aktüel indirimli fırsat ürün kataloğu işte BİM Aktüel Ürünler Cuma Kampanyası Kataloğu.

Bim, yaptığı haftalık aktüel indirim günleriyle birbirinden farklı ürünleri müşterilerin hizmetine sunmakta. Bim, market mutfaktan, temizlik malzemesine, gıdadan giyime müşterilerin her talebine cevap vermeye devam ediyorlar. İşte Bim aktüel ürünler listesinde yer alan tüm ürünler…

BİM aktüel 2 Kasım indirim ürün kataloğu

BİM 2 Kasım aktüel ürünler kataloğu haberleri yayınlandı. BİM bu hafta aktüel ürünler kataloğunda neler var? Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri tüketicinin beğenisine sunan marketler zinciri her hafta Cuma günleri yeni ürünlere raflarında yer veriyor. Sınırlı sayıda aktüel ürünleri almak isteyenler açılış saatinde marketlere gidiyorlar. BİM 2 Kasım aktüel ürünler kataloğunda Kütahya Porselen 24 parça porselen yemek seti 109 TL fiyatı ile yer alıyor. Set içerisinde 6 Adet Servis Tabağı, 6 Adet Çukur Tabak, 6 Adet Kase, 6 Adet Pasta Tabağı bulunuyor. Broşür içerisinde LAVA marka döküm tava 42.90 TL, Fakir marka saç düzleştirici tarak-fırça 109 TL, saç maşası 75 TL, saç kutruma makinesi 49.90 TL, skoç çift kişilik battaniye 24.90 TL, skoç marka tek kişilik battaniye 22.90 TL, Brillant marka 80*300 cm dijital nano halı 75 TL, Brillant marka 130*190 cm dijital nano halı 65 TL, Brillant marka 80*150 cm dijital nano halı 49. 90 tl, elbise askısı 4.95 TL, üçgen lavabo süzgeci 2.75 TL, my box 1,20 lt 2.75 TL, mikrodalga fırın içi koruyucu 2.75 TL, plastik süzgeç 2.75 TL, 3’lü yumak set 5.95 TL fiyatı ile katalog içerisinde yer alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz