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Bim aktüel 8 Mart 2019 indirim ürünleri Cep Telefonu Huawei Y5 2018 fiyatı

Bim 8 Mart Cuma aktüel kataloğu yine yok yok. Elektronikten züccaciyeye kozmetikten temizlik ve küçük ev aletlerine kadar birbirinden farklı ürünü uygun fiyata Bim aktüel indirim fiyat kataloğunda bulmak mümkün. Bim aktüel ürünleri kataloğu açıklandı! 5 Mart Salı Bim aktüel ürünler listesi yeni kataloğu ile mutlu alışverişler. 8 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu! Hafta sonuna özel büyük indirimler devam ediyor. Cep Telefonu Huawei Y5 2018, Kırıcı-Delici Matkap, Buharlı Ütü Skyjet Bim bu hafta ne gelecek? İste bim aktüel indirim ürünler kataloğu.

02 Mart 2019 Cumartesi 14:24
Bim aktüel 8 Mart 2019 indirim ürünleri Cep Telefonu Huawei Y5 2018 fiyatı

Bim 8 Mart Cuma aktüel kataloğu yine yok yok. Elektronikten züccaciyeye kozmetikten temizlik ve küçük ev aletlerine kadar birbirinden farklı ürünü uygun fiyata Bim aktüel indirim fiyat kataloğunda bulmak mümkün. Bim aktüel ürünleri kataloğu açıklandı! 5 Mart Salı Bim aktüel ürünler listesi yeni kataloğu ile mutlu alışverişler. 8 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu! Hafta sonuna özel büyük indirimler devam ediyor. Cep Telefonu Huawei Y5 2018, Kırıcı-Delici Matkap, Buharlı Ütü Skyjet Bim bu hafta ne gelecek? İste bim aktüel indirim ürünler kataloğu.

Cuma günlerinde heycanla beklenen Bim aktüel ürünler listesi yayınlandı! Her hafta Bim kaliteli ürünlerini uygun fiyata satışa çıkartıyor ve bu ürünler aktüel ürünler listesi ile duyuruyor. Bu hafta da vatandaşlar tarafından merakla araştırılan Bim aktüel ürünler listesi erişime açıldı. Peki, 8 Mart Cuma  Bim aktüel ürünler listesinde neler var? İşte bu haftanın indirimli ürünleri...

Cep Telefonu Huawei Y5 2018

• 4,5G

• 4 Çekirdek İşlemci Cortex A53 1.5 Ghz

• Yüz Tanıma

• Arka Kamera 8 Mp - Ön Kamera 5 Mp

• Çift Sim Kart

• 5,45” Ekran Boyutu

• Android 8.1.0

• Batarya 3020 mAh

• Dahili Hafıza 16 GB

• Ram 2 Gb

Kırıcı-Delici Matkap

• SDS-Plus kırıcı/delici pnömatik matkap

• 2,7 kg 

• 730W

• 2.7 Joule yüksek darbe kuvveti

• 0-1050 dev/dak

• 0-3950 dar/dak

• Betonda delme kapasitesi 24 mm

• Orijinal taşıma çantalı

• Uç dahil değildir

 

Buharlı Ütü Skyjet

• Premium nano seramik taban

• Şok buhar oranı 170 g

• 300 ml su tankı kapasitesi

• Otomatik kapanma emniyeti

• ~3 m güç kablosu

• Devamlı buhar oranı 45 g/dk

• Ayarlanabilir termostat

• Dikey buhar çıkışı

• Kendi kendini temizleme özelliği

• Su damlatmama özelliği

• Kirece karşı koruma  

Cafemood Kahve Cezvesi

• 650-800 W

• 300 ml su kapasitesi

• 4 fincan kahve kapasitesi

• Aşırı ısınmaya, susuz kalmaya karşı emniyet sistemi

• Kablo aparat kısmının ayrı olması sayesinde kablosuz kullanım 

Çift Kişilik Yatak Örtüsü

• 195x215 cm

• Mürdüm ve antrasit

• Elyaf dolgulu  

Lavabolu Banyo Dolabı

• 1. Sınıf beyaz suntalam

• Seramik lavabo

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 14:24
  1. Kırıcı-Delici Matkap
  2. Cep Telefonu Huawei Y5 2018
  3. Buharlı Ütü Skyjet
  4. Çift Kişilik Yatak Örtüsü
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