Bilmiş tavırlarıyla bir döneme damga vurmuştu! ‘Filozof Atakan'ın son hali, görenleri hayrete düşürdü

Felsefe yorumlarıyla bir dönem gündemden düşmeyen ve 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar, şimdilerde 13 yaşına bastı. İşte, Filozofo Atakan Kayalar'ın son hali...

2020 yılında bir kitabevinde çekilen videosuyla sosyal medyada gündem olan ve uzun süre adından söz ettiren 10 yaşındaki Atakan Kayalar, o dönem bazı televizyon kanallarına dahi konuk olmuştu.

Okuduğu kitaplar, felsefi düşünceleri ve yetişkinmişçesine ettiği sözlerle Atakan Kayalar'a 'Filozof' lakabı takılmıştı.

“Filozof Atakan” kimdir?

Kendisini, "Adım Atakan. Bu kadar. Fazla anlatabilecek hayat hikayem yok. Metafor uzmanıyım desem olmaz, beyin cerrahıyım desem olmaz, cumhurbaşkanıyım desem olmaz" sözleriyle tanıtmıştı

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O dönemde 10 yaşında olan 'Filozof Atakan'ın, yaşıtlarından ileri zekaya sahip olan bir 'indigo çocuk' olduğu iddia edilmişti.

“Filozof Atakan”ın son hali

Şimdilerde 13 yaşında olan Atakan Kayalar, ortaya çıktı. Filozof Atakan, sosyal medyadan uzak kalarak eğitimini sürdürüyor. Atakan Kayalar'ın son halini görenlerin, hiç değişmediğini yorumunu yaptı.