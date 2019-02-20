Bilkent Şehir Hastanesi ne zaman açılacak? | Erdoğan tarihi açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'nın Altındağ ilçesinde düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan konuşmasında Ankara'daki Bilkent Şehir Hastanesi'nin resmi olarak ne zaman açılacağını açıkladı. İşte detaylar...20 Şubat 2019 Çarşamba 16:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'nın Altındağ ilçesinde düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan konuşmasında Ankara'daki Bilkent Şehir Hastanesi'nin resmi olarak ne zaman açılacağını açıkladı. İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'nın Altındağ ilçesinde düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan konuşmasında Ankara'daki Bilkent Şehir Hastanesi'nin 14 Mart'ta resmi açılışını yapılacağı müjdesini verdi.
Erdoğan şehir hastaneleri için "Türkiye'yi şehir hastaneleri yapmak beni belediye başkanlığımdan beri hayalimdi." diye konuştu.
Ankara'ya 13 millet bahçesi daha
Ankarada'da 13 millet bahçesinin yapılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 millet bahçesinden 4'ünün Altındağ ilçesinde yer alacağını ifade etti.
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