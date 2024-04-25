Biliyoruz sizden dost değil post bile olmaz! Steinmeier'in sözleri Alman gazeteyi kudurttu

Almanya basını, Ankara'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan-Frank-Walter Steinmeier görüşmesine geniş yer ayırdı.

Erdoğan ile Alman mevkidaşı arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen zirve, Alman kamuoyunun da yakın takibindeydi.

Steinmeier'in iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiğine dair verdiği mesajlar öne çıktı.

Kudurdular

Bild gazetesi ise Steinmeier'in Erdoğan'a "değerli dost" demesini eleştirdi. Haberde, Steinmeier'in Erdoğan ile "yüzleşmesi" gerektiği savunuldu.

Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin ifadeler kullanmasıyla da tepki çekti.

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"Steinmeier ve Erdoğan, Almanya-Türkiye ilişkilerini geliştirmek istiyor" diyen Frankfurter Allgemeine, Federal Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Almanya-Türkiye ilişkilerinin canlandırılması çağrısında bulunduğunu yazdı.

Steinmeier'in, ortak basın toplantısında "Durum ciddi. İşte tam da bu yüzden birbirimize ihtiyacımız var." dediği belirtildi.

Almanya Cumhurbaşkanı'nın, bu nedenle Alman-Türk ilişkilerine yeni bir önem verilmesi gerektiğini vurguladığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle Orta Doğu'da yaşanan gerilimin düşürülmesine ilişkin Steinmeier'in, "Burada Türkiye'ye de çok önemli görev düşüyor." şeklindeki ifadesine dikkat çekildi.

Ankara'daki görüşme, ZDF tarafından "Steinmeier Türkiye'de: Birbirimize ihtiyacımız var" şeklinde aktarıldı.

Steinmeier'in, Türkiye ziyaretinde Almanya-Türkiye ilişkilerinin canlandırılması çağrısında bulunduğu anımsatıldı.

Öte yandan Steinmeier'in, Türkiye ziyaretinin başlangıcında Berlin'den getirdiği döneri kestiğiyle ilgili not paylaşıldı.

Külliye'de Erdoğan ile Steinmeier'in el sıkıştığı ana ilişkin bir fotoğraf karesini paylaşan RND, "Zor ama vazgeçilmez bir ortak" diye yazdı.

Almanya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100 yıl önce kurulduğu belirtilerek şöyle denildi:

Federal Cumhurbaşkanı'nın ziyareti de her zaman çatlakların olduğunu gösterdi. Ancak her iki ülkenin de birbirine ihtiyacı olduğu da bir gerçek.

(Steinmeier) Türkiye ve Almanya'nın ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlı olduğunu vurguladı. Bunu Almanya'da yaşayan 3 milyon Türk kökenli insan da sağlıyor. Türkiye zor ama aynı zamanda vazgeçilmez bir ortak.