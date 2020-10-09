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Ekonomi Bilişim Vadisi’nde Tasarım Kümelenmesi kuruluyor
Ekonomi

Bilişim Vadisi’nde Tasarım Kümelenmesi kuruluyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, video konferans yöntemiyle Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) ile İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından düzenlenen 13. İstanbul Moda Konferansı’nın açılışında yaptığı konuşmada, etkinliğin hazır giyim sektörünün tedarik stratejileri, sürdürülebilirliği ve dijitalleşmeye uyumu gibi alanlarda yeni fikirlerin tartışılmasını sağlayacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 10:31:00 -
Bilişim Vadisi’nde Tasarım Kümelenmesi kuruluyor

Varank, sektörün gelecek dönem yol haritasında, gençlerin bakış açısı ve enerjisinin yönlendirici olacağını dile getirdi. Varank, Bilişim Vadisi bünyesinde Tasarım Kümelenmesi kuracaklarını belirterek, “Tüm hazırlıklarımızı tamamladık, inşallah kasımda Bilişim Vadisi’nde bu merkezin açılışını gerçekleştireceğiz. Bu kümede, tasarım stüdyoları, iş geliştirme merkezi, prototip üretim atölyesi, sergi alanı gibi yapılar kurarak, tasarımla sanayiyi güçlü bir şekilde etkileşime geçireceğiz” dedi.

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