Bilirkişi raporu yayınlandı! Fransa'dan insanlık ayıbı

Bilirkişi raporunda, Fransız kurtarma gemisinin, Kasım 2021’de Manş Denizi‘ndeki göçmen botunda 27 kişinin hayatını kaybettiği faciada yardım çağrılarına yanıt vermediği ortaya çıktı.

Le Monde gazetesinin bilirkişi raporuna dayandırdığı haberine göre, İngiliz kurtarma ekiplerinin ısrarlı taleplerine rağmen Fransa’daki Gris-Nez Bölgesi Operasyonel Gözetim ve Kurtarma Merkezi (CROSS), göçmen gemisine çok yakın olan Fransız Flamant kurtarma gemisini yardıma göndermedi.

Yardım çığlıklarına ve ağlamalara kayıtsız kaldılar

Göçmen gemisinin defalarca CROSS’u aradığı belgelenirken, kayıtlarda gemidekilerin yardım çığlıkları attığı ve ağladığı duyuldu. Rapora göre, CROSS göçmenlerden konum bilgisini isterken 20 kilometre mesafede bulunan Fransız yardım gemisini göndermedi ve Birleşik Krallık yetkililerine durumun aciliyetine ilişkin eksik bilgi verdi.

İngiliz tarafı, göçmen gemisine 45 dakika uzaklıktaki Valiant kurtarma gemisini yardıma gönderirken Fransız makamları daha yakın olmasına rağmen harekete geçmedi. Ayrıca meşgul olduğunu öne süren Fransız kurtarma gemisinin o sırada hayati bir görevle meşgul olmadığı ortaya çıktı.

Ölen göçmenler bugün anılacak

Fransız Deniz İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Hervé Berville 17 Kasım’da Ulusal Mecliste yaptığı konuşmada, 27 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili, “Bu kişilerin Fransız sularında bulundukları ve herhangi bir an bir ihlal, bir hata olduğu kanıtlanırsa yaptırımlar uygulanacaktır.” ifadesini kullanmıştı.

Berville, olayla ilgili biri adli 2 soruşturma olduğunu belirtmişti.



Fransa’nın kuzeyindeki Dunkerque ve Grande-Synthe kentlerinde ölen 27 göçmenin anısına bugün yürüyüş ve etkinlik düzenlenecek.