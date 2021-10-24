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Teknoloji Bilinmeyen numaralardan mesaj gelirse ne yapılmalı?
Teknoloji

Bilinmeyen numaralardan mesaj gelirse ne yapılmalı?

Kendilerini banka ya da bilinen bir kurumun adıyla tanıtarak kısa mesajla link gönderip buna tıklanmasını istiyorlar. İşte bu noktada siber dolandırıcılarının oyununa geliyoruz. Bu oyuna gelmemek için gayet basit önlemler alınabilir.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 03:03:00 -
Bilinmeyen numaralardan mesaj gelirse ne yapılmalı?

İlk baktığımızda normal bir mesaj gibi görüyoruz. Hemen linke tıklıyoruz. Ancak yapmamamız gereken bir oyuna geliyoruz. Çünkü siber dolandırıcıların tuzağına düşüyoruz.

Cep telefonumuza neredeyse hergün farklı numaralardan mesajlar geliyor. O mesajlar ya banka ya da bilinmiş bir kurumdan adını taşıyor. Ve hedefindeki kişiyi altındaki linke yönlendiriyor.

Siber dolandırıcılarının oyununa gelmemek için ise yapmamız gereken şey çok sabit. Telefonumuzdaki spam ayalarını açmak.

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