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Bilinçli tüketici hakkını arıyor sonuçlar lehte çıkıyor

Ayıplı ürün başvurularında kararların yüzde 70-80 oranında şikâyetçilerin lehine çıkması tüketici derneklerinin yöneticileri tarafından olumlu karşılanıyor.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:58
Bilinçli tüketici hakkını arıyor sonuçlar lehte çıkıyor

 Buğra Kardan 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın 1 Ocak 2017-31 Mayıs 2019 döneminde tüketici hakem heyetlerine 445 bin 708 ayıplı ürün başvurusu geldiğini belirtti. Pekcan’ın “Toplam 1 milyon 458 bin 7 adet karar verilmiştir. Bunların 995 bin 984’ü şikâyetçi lehinedir” açıklaması yapması yüreklere su serpti.

Mağduriyetlerin önüne geçiliyor

Kararların yüzde 70-80 oranında şikâyetçilerin lehine çıkmasını olumlu karşılayan tüketici derneklerinin yöneticileri, hakem heyetlerine ve mahkemelere yapılan başvuruların ayıplı ürün adedini aşağı çekeceğini; yeni mağduriyetlerin doğmasını önleyeceğini dile getiriyor. Aynı yöneticiler, “Tüketicilerin haklarını bilmeleri ve aramaları ilerisi için umut verici” diyor.

Marketler şikâyetlerin odağında

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise hakem heyetlerine ağırlıklı zincir marketler ve bankalarla ilgili başvuruların yapıldığına işaret etti. Ağaoğlu, marketlerin kur dalgalanmalarını fırsat bilerek ürünlere zam yağdırmalarının tepki çektiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

Fahiş fiyat artışları tüketicileri Alo 175’i aramaya ve mobil uygulama HFA-Bildirim kanalıyla Ticaret Bakanlığı’na şikâyetlerde bulunmaya yöneltti. Şikâyetlerin ardından tüketici hakem heyetleri devreye girdi. Şükür ki heyetlerden vurgunculara karşı amansız mücadele eden tüketicilere iyi haber geldi.

Kural tanımıyorlar

Ağaoğlu, bankaların kredi kartı aidatı taleplerinin de tüketicileri hakem heyetlerine müracaat etme durumunda bıraktığından yakındı. Tüketici Kanunu’nun 31. maddesi 3. fıkrasında tüketicilere aidatsız kart verme zorunluluğu bulunduğunu hatırlatan Ağaoğlu, şöyle devam etti: “Ne var ki kanun görmezden geliniyor. Bankalar kural tanımıyor, 2014’te yayımlanan bir yönetmelikten faydalanarak kredi kartı müşterilerinden aidat talep ediyorlar. Ya da müşterilerine aidatsız kart sunmuyorlar. Ve maalesef tüketici hakem heyetleri bu yönetmelikten ötürü tüketicilerin aleyhine karar verebiliyorlar. Bu durumun önüne geçmekte, yarar var.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:58
  1. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  2. tüketici hakem heyetleri
  3. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu
  4. zincir marketler
  5. HFA-Bildirim
  6. Ticaret Bakanlığı
  7. Alo 175
  8. Tüketici Kanunu

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