Bilincin altını üstüne getirecek yazı! Cinsiyetsizlik ve eşcinsellik için çocuklarımıza bakın neler yapıyorlar!

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"Bilincin altını üstüne getirecek bir yazı!" başlıklı bir yazı kaleme alan Türkiye Gazetesi Yazarı Salih Uyan, oyunlar, Facebook ve Netflix başta olmak üzere küresel sermayeden beslenen teknoloji platformlarının yeni nesili bozmak için nasıl bir çaba sağladıklarını gözler önüne serdi. Her alanda çocuklarımızın bilinçaltına hitap ettiklerini belirten Salih Uyan, onların ağzından bir mektup yazdı.

İşte o yazı:

Farkında mısınız bilmiyorum ama çocuklarımız için büyük bir gayretle çalışan bir grup var. Küresel çapta faaliyet gösteren bu kişiler mesajlarını direkt olarak iletme konusunda biraz çekingenler. Genelde bilinçaltına hitap etmeyi tercih ediyorlar. Ama bir şeylerin kolay anlaşılması için bilincin altını üstüne getirecek bir yazı lazımdı. Ben de oturdum ve onların ağzından size bir mektup yazdım.

Lütfen dikkatli bir şekilde okuyun!

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Sevgili anne babalar,

Bizler çocuklarınızın özgür bir şekilde yetişmeleri için çalışan bir grubuz. Amacımız genç zihinleri tetiklemek için soru işaretleri üretmek ve dünya genelinde bunları yaymak. Çünkü bizim projemizin başarıya ulaşması için çocukların ve gençlerin kafasının karışması lazım.

En çok üzerinde durduğumuz kavramlar din, cinsiyet ve aile. Onlara önce bu konularla ilgili tercihlerini özgür iradeleriyle yapmadıklarını hatırlatıyoruz. Sonra da kendi benliklerini keşfederek yeni tercihler yapmalarını sağlıyoruz. Bunun için de anormali normalleştirecek bazı stratejiler uyguluyoruz. Çünkü herhangi bir şey “normal” kategorisine girdiği zaman, bizim işlerimiz kolaylaşıyor.

Eğer ne kadar yoğun bir şekilde çalıştığımızdan şüpheniz varsa, şimdiye kadar neler yaptığımıza bir göz atın lütfen. Yaptığımız çok şey var ama sizleri sıkmamak adına buraya sadece on tane örnek yazıyoruz.

Bir Netflix dizisinde senaryoya bazı satırlar ekledik. Dizide birisinin kız bebeği doğmuş. Başka birisi de ona hediye almış. Pembe bebek elbiseleri… Oyuncu şöyle diyor; “Niye bebeğe pembe elbise aldın? İleride hangi cinsel kimliği benimseyeceğini nereden biliyorsun? Çocukta travmaya sebep olacaksın!” Detay bir diyalog gibi gözüküyor ama inanın bu dizileri sadece bu tür sahneler için çekiyoruz. Fransa’da okullarda dağıtılan formlarda “anne” ve “baba” yazan yerleri, “ebeveyn 1” ve “ebeveyn 2” olarak değiştirdik. Ve bunu bir yasa tasarısıyla meclisten geçirdik. Maksat iki annesi veya iki babası olan çocuklar kendilerini kötü hissetmesin. Facebook sayfasında 2014 yılında cinsiyet seçenekleri 54 taneydi. Amaç kafa karıştırmaktı ama biraz abarttığımızı hissettik. Sonra bu seçenekleri 14’e indirdik. “Genderfluid” diye bir kavram bulduk. Yani akışkan cinsiyet... Cinsiyetleriyle ilgili karar veremeyen çocuklar buna çok ilgi gösterdiler. Bir gün o tarafa, bir gün bu tarafa akmak çok eğlenceli diye düşünüyorlar. Facebook’ta "ilişki durumu" diye bir yer var. Orada eskiden “nişanlı, evli, ilişkisi var” falan yazıyordu. Ama günün şartlarına göre burayı da güncelledik. Artık bu bölümde “medeni birlikteliği var” ve “karmaşık bir ilişkisi var” gibi ifadeler yer alıyor. Çizgi roman devi DC Comics’in yeni Superman karakterinin "biseksüel" olduğunu duyurduk. Süper kahramanımız yeni filminde hemcinsi olan bir gazeteciyle büyük aşk yaşıyor. Bu arada çocukların dinî hassasiyetlerini de bir şekilde yok edip özgür düşüncenin yolunu açmak için bilgisayar oyunlarına yoğunlaştık. Mesela “Guitar Hero” oyununda gitar çalan ve şarkı söyleyen karakterlerin üzerinde durduğu zemine, Arapça "ALLAH" yazdık. “Devil May Cry” oyununda kötülüğün ve şeytani türevlerin giriş kapısı olan yere Kâbe’nin resmini koyduk. “Resident Evil” oyununda sahnelerden biri kütüphanede geçiyor. Kütüphanede "Kur'ân-ı kerim" hariç tüm kitaplar kitaplıktayken "Kur'ân-ı kerim"i yere koyduk. “Call of Duty” oyununda harabe bir evin tuvaletinde kirler içerisindeki bir klozetin tam üzerinde içinde hadis-i şerif olan bir çerçeve görünüyor. Çerçevede “Allah güzeldir. Güzel olanı sever” hadisi Arapça olarak yazıyordu. Çok tepki gelince bunu kaldırmak zorunda kaldık gerçi ama yine de gören gördü.

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Gördüğünüz gibi biz varımızı yoğumuzu ortaya koyduk ve sizin çocuklarınız için çalışıyoruz. Çok yoğun olduğunuzun ve çocuklara ayıracak vaktinizin olmadığının farkındayız. Gündüz zaten iş yerindesiniz. Akşam yorgun argın bir de çocuklarınızla uğraşmayın diye sizin yerinize biz mesai yapıyoruz.

Siz sosyal medyadaki tartışmalara katılın, özlü sözler paylaşın, siyaset yapın, memleketi kurtarın, birilerini linç edin! Ama lütfen çocuklarınıza vakit ayırmayın!

Biz o işi sizin adınıza büyük bir özveriyle zaten yapıyoruz. Siz sıkıntı yapmayın!