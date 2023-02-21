"Bilimsel Şarlatan" Profesör Haltingen! "Dışkıcı" Celal Şengör'e büyük şok

Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, "Bilimsel Şarlatan" olarak nitelendirdiği Celal Şengör’ü tokat manyağı yaptı. "Profesör Haltingen" diye tanımladığı Şengör'ün yediği haltları tek tek aktaran Korkmaz, dikkat çekici yazısında şunları kaydetti:

" “Celal Şengör, genellikle büyük depremlerin taraftarıdır. Bugüne kadar yaptığı deprem tahminlerinin hiçbiri doğru çıkmadı. (…)

Bir gün maden fakültesinde karşılaştık.

‘Ya Ahmet Abi, İstanbul’da şöyle yakışıklı bir deprem olsun her yeri yıksın geçirsin; biz bu şehri yeniden kuralım’ dedi!

‘Olur mu hiç öyle şey, insanlar ölür’ diye karşılık verdiğimde ise ‘Temizlensin’ dedi!

Celal, deprem üzerine halüsinasyon görür.

Sürekli uçlarda durur. Yapısı böyle…”

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Profesör Ahmet Ercan, Radyo Sputnik’te Celal Şengör için aynen bunları söyledi!

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Mister Şengör ise ekrandaki yoldaşı Fatih Altaylı’ya “Ben onunla konuşmam ki, bir şey söylemiş olayım!” diyerek Prof. Ahmet Ercan’ı yalanladı.

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Hangisi doğruyu söylüyor, acaba?

“OYNATALIM, UĞUR’CUĞUM”

Evvela…

“Laikçi Jeolog” kontenjanından “Deprem Uzmanı, Profesör” Celal Şengör’ün…

9 Aralık 2019’da Azerbaycan’da bir grup öğrenci ile sohbet ederken söylediklerini bir hatırlayalım:

“En cahil Türkler, Müslüman Türklerdir!

Kanaatimce, Osmanlı Türk tarihinin en alt noktasıdır!”

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Bu zırvaları…

“Bilim İnsanı” geçinen Sözde Profesör’ün İslam karşıtlığının bir yansımasıydı!

BİLİMSEL DEĞİL, FİLMSEL

Devam edelim…

Mister Şengör, bir başka filmsel sahnede ise (Mart 2018) şöyle diyordu:

“Piri Reis’in hayatındaki en büyük talihsizliği, Kanuni Sultan Süleyman gibi bir salağın döneminde doğmuş olmasıdır!”

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Gördüğü tepki üzerine “O sözcüğü sosyal deney için özellikle seçmiştim” diyerek çark etmişti.

Yani, densizliğine tüy dikmişti!

PROFESÖR HALTİNGEN

Hayır, Bay Bilimsel Şarlatan’ın en büyük vukuatı bu da değildi!

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-Neydi, peki?

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Şöyle demişti:

“Kendi dışkımı yedim! Tadı acıydı!”

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Mister Şengör’ün yediği haltlar mı?

-Kırkı aşmış vaziyettedir!

DARBE MUHİPLERİ CEMİYETİ

Fasa-fiso Profesör Doktor Haltingen’in bir darbe-sever olduğunu da unutmayalım…

Bir söyleşide…

“Evren’in, 12 Eylül döneminde yaptığı her şeyi istisnasız onaylıyorum” demişti!

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Karşısındaki kişinin “12 Eylül rejiminin işkenceleri arasında insanlara dışkı yedirmek bile vardı! Bunu da mı onaylıyorsunuz?” diye doksandan itiraz etmesi üzerine…

Bilimsel Şarlatan Profesör Haltingen, şu akla ziyan ve de iğrenç cevabı vermişti:

“Hayır, hayır! Bir dakika! İnsanlara dışkı yedirmek işkence değildir!” "