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Bilimsel gezide "dolandırıcılık" iddiası

Adana’da bir grup veli, 46 öğrenciyi İsviçre’ye bilimsel geziye götürme vaadiyle topladığı 138 bin lira parayı dolandırdığını ileri sürdükleri emekli öğretmen hakkında şikayetçi oldu.

29 Ağustos 2019 Perşembe 16:53
Bilimsel gezide "dolandırıcılık" iddiası

Adana’da bir grup veli, 46 öğrenciyi İsviçre’ye bilimsel geziye götürme vaadiyle topladığı 138 bin lira parayı dolandırdığını ileri sürdükleri emekli öğretmen hakkında şikayetçi oldu.


Edinilen bilgiye göre, 2018’in Kasım ayında 12 yıldır yurt dışına öğrenci götürüp getiren emekli öğretmen B.Y. (58), Abbas Sıdıka Çalık Anadolu Lisesi ve Öğretmen Zeynep Erdoğdu Ortaokulu’ndan toplam 46 öğrenciyi 10-16 Ağustos 2019 tarihleri arasında İsviçre’nin başkenti Bern’e götürmek için anlaştı. Veliler tarafından B.Y.’ye kişi başı 3’er bin lira toplamda 138 bin lira para verildi.


İddiaya göre B.Y. ise uçak biletlerini ve oteli erkenden rezervasyon yapıp paralarını ödedi. Daha sonra ise B.Y., öğrencileri vizeden muaf tutmak amacıyla Adana Valiliğine 46 öğrencinin yurt dışı seyahati için izin talebinde bulundu ancak Temmuz ayında emekli öğretmene gezi için ret yanıtı geldi. Bunun ardından ise B.Y., 46 öğrencinin velisine paralarını 2 Ağustos tarihinde ödeyeceğini söyledi ancak veliler paralarını alamadı.



“Çocuklarımız çok mağdur oldu”


Bunun üzerine Öğretmen Zeynep Erdoğdu Ortaokulu’ndan toplanan 15 veli basın açıklaması yapıp mağdur olduklarını söyledi. Grup adına gazetecilere açıklamalarda bulunan Seçil Sönmez, “Oğlumun bilimsel alanda ilgisi olduğu için ben kabul ettim. Vereceğimiz fiyat da makul olunca ödedik biz paraları. Daha sonra diğer işlemler için noterden olurları verdik, pasaportlarını ayarladık ancak Temmuz ayında bu geziye Adana Valiliğinin izin vermediği dile getirildi. B.Y.’nin bu izni alamadığı ve gezinin iptal edildiği dillendirildi. Bizden banka iban numaralarımız istendi ve 2 Ağustos’ta bu paralar iade edilecek dendi biz de bekledik. 2 Ağustos oldu bu paralar iade edilmedi. Daha sonraki süreçte ise bugün, yarın diye oyalandık. Çocuklarımız çok mağdur oldu” diye konuştu.



“Bankada trajikomik olay yaşadık”


B.Y.’nin velilere bu sabah mesaj atarak bankaya çağırdığını aktaran Sönmez, “En son bugün sabah mesaj attı ve bizi bankaya çağırıp paraları iade edeceğim dedi. Gittik bankada trajikomik olay yaşadık. Kredi başvurusu kabul görmemiş. Bizi buna istinaden çağırıyor. Böyle bir şey olabilir mi. Kadın şimdiye kadar birçok okulu gezilere götürmüş olabilir ama gerçekten olmadı, başaramadı. Bizim çocuklarımızı mağdur etti. Adana Valiliğinin neden böyle bir bilimsel geziye izin vermediğini merak ediyoruz” ifadelerini kullandı.


Basın açıklamasının ardından veliler Fatih Polis Merkezi Amirliği’ne gidip B.Y. hakkında şikayetçi oldular.


Öte yandan, B.Y. ise kendisine telefonla ulaşan İHA muhabirine dolandırıcılık iddiasını reddederek paraları velilere ödeyeceğini söyledi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 16:53
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