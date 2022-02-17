Bilimin kalbi de Altındağ

Bilimin merkezi de Altındağ olacak. Başkent Millet Bahçesi’ne tam donanımlı ve çok kapsamlı bir Bilim Merkezi yapılıyor. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, yapımına başlanacak olan Bilim Merkezi alanında incelemelerde bulundu.

“Ankaralıları bilimle buluşturacağız”

Bilim Merkezi’nin yapımı tamamlandığında, sadece Altındağ değil, Ankara için çok büyük bir kazanım olacağını söyleyen Başkan Asım Balcı “Bilim Merkezimiz Başkent Millet Bahçesi’nin değerine değer katacak. Ayrıca sadece Altındağ değil, Ankara için çok önemli ve çok da gerekli bir proje… Bu merkez sayesinde bilim ve teknolojide farkındalık yaratmayı ve bu farkındalığın yaygınlaşmasını hedefliyoruz. Ayrıca farklı yaş gruplarından, farklı bireyleri; bilimle buluşturmayı, bilim ve teknolojiyi anlaşılır ve ulaşılır kılmayı, bilim ve teknolojinin önemini toplum gözünde artırmayı, deneysel ve uygulamalı etkinlikler ile bilim ve teknoloji alanında farkındalık yaratmayı ve bireyleri denemeye ve keşfetmeye teşvik etmeyi amaçlıyoruz” dedi.

İçerisinde sergi salonları, derslikler, planetaryum ve dene-yap atölyeleri gibi çok işlevsel alanların bulunacağı Bilim Merkezi’nin yapımına başladıklarını belirten Başkan Balcı “Merkezimizi hızla tamamlayıp başkent Ankara’nın hizmetine çok yakında sunacağız inşallah… Bize bu projemizin yapımında destek olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca, konuyu yakından takip ederek destekte bulunan Ankara milletvekilimiz Sn Zeynep Yıldız’a da ayrıca teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.