Bilim Kurulu üyesinden aşılama açıklaması: İstenilen seviyede değil

"Bizim toplam nüfusa göre aşılama oranımız yüzde 60'larda Almanya ve Avusturya'da ise bizim üstümüzde olmasına rağmen vaka sayılarında ciddi bir sıçrama var."

Bunun nedeniyse, Türkiye'nin 3. doz aşılamaya erken başlaması. Ancak vaka sayıları halen düşmüyor.

"Sanki insanlarda 2 doz aşıyı oldum ben 3. Dozu olmama gerek yok gibi bir perspektif var. Bir grupta da zaten hali hazırda hiç aşıya gerek yok gibi bir perspektif var"

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Avrupa'daki vaka sıçramalarına dikkat çekti.

Özellikle Almanya ve Avusturya çok dikkat çekiyor yüksek vaka sayılarıyla...

Prof. Dr. Şener, Avrupa'ya oranla Türkiye'nin daha iyi durumda olduğunu belirtti.

"Türkiye'de baktığımızda yaklaşık 2 aydır gibi vaka sayıları yüksek stabil. Yani bir sıçrama da yok onun altına düşme de yok . Bu kötünün iyisi de diyebiliriz"

Şener, Türkiye'nin 3. doza erken başladığının altını çizdi. Ancak yine de aşılama oranlarının istenilen seviyeye ulaşmadığını söyledi.

"Bir taraftan da baktığımız zaman ise bu yüksek stabil seyreden vaka sayılarının aşağı düşmemesinin sebebi de yine aşılama oranlarımızı yukarı çıkaramamamız"