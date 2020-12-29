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Aktüel Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Öztürk, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Öztürk, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-29 12:11:53 -
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Öztürk, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Prof. Dr. Recep Öztürk, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında objektiflerine yansıyan fotoğraflarını tek tek inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorilerinde üç fotoğrafı seçti.

Öztürk, "haber" kategorisinde Onur Çoban'ın "Gence'de yeğene veda", "spor" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Antrenmanlarını evinin bahçesindeki portatif havuzda yapıyor", "yaşam" kategorisinde ise Band Kanani'nin "Kabe'de koronavirüs sessizliği" isimli fotoğraflarına oy verdi.

AA'nın dünyayı derinden etkileyen süreçleri anlatan ve kendisini de etkileyen 3 fotoğrafına oy verdiğini belirten Öztürk, "Özellikle salgın sürecinde Anadolu Ajansı imzalı haberlerde gördüm ki AA'nın çok iyi bir kadrosu var. Web'teki taramalarımızda pek çok haberin altında Anadolu Ajansı imzasını görmek sevindirici. Özellikle sağlık haberciliği kolay değil. Sağlık haberciliği ve okuryazarlığına daha çok katkı vermelerini diliyorum." ifadesini kullandı.

Öztürk, yarışmaya fotoğraflarıyla katılan AA'nın başarılı muhabir ve foto muhabirlerini tebrik etti.


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