Bilim Kurulu üyesi Afşin Emre Kayıpmaz uyardı! Sakın bu mesajı açmayın

Çin'den Türkiye'ye ilk koronavirüs aşıları geçen hafta geldi. Aşıların, Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu'nda incelemeleri başladı. Aşıların 14 gün sürecek olan araştırma çalışmaları devam ederken siber dolandırıcılar yeni bir yöntemle vatandaşları dolandırmaya başladı. Telefonlara SMS ya da e-posta yoluyla vatandaşlara ulaşan dolandırıcılar, banka ve kimlik bilgilerini ele geçirmeye çalışıyor.

Dolandırıcılar, vatandaşları gönderdikleri mesajlarla resmi internet sitelerine çok benzeyen uygulamalara yönlendiriyorlar. Burada dikkat edilmesi gereken ise bu sitelerin gerçek olanıyla tek farkı 1 harf ya da rakam. Bu nedenle internet sitelerinin adresleri dikkatle incelenmeli. Ayrıca uzmanlar vatandaşları, aşıların ücretsiz yapılacağını ve bu konuda hiç kimsenin para talep edemeyeceği konusunda uyarıyor.

Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz'dan uyarılar

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, aşı süreciyle ilgili bilgi verip vatandaşları dolandırıcıların mesajlarını kesinlikle açmamaları için uyardı. İşte Kayıpmaz'ın aşı süreci ve dolandırıcılarla ilgili uyarıları:

- İnaktive virüs aşısı geçtiğimiz hafta ülkemize geldi. Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu'nda incelemeler başladı. Yaklaşık olarak 2 hafta sürecek bir süreç bizi bekliyor. Sonrasında aşılar eğer ülkemiz standartlarına uygun bulunursa serbest bırakma sertifikasını alıp aşılar uygulanmaya başlanacak.

- Tabi bu aşılar uygulanmaya başlanmadan önce Sağlık Bakanlığı aşıların uygulanacağına dair bilgilendirmeyi yapacak. Aynı zamanda öncelikli aşılama grubunda olan kişiler e-Nabız aracılığıyla bu risk gruplarında olup olmadığını veya aşılama sırasının kendilerine gelip gelmediğini görebilecekler.

- Burada e-Nabız kullanmayan kişiler için Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'nin 184 numaralı hattı hizmet verecek. Yine bu hattan da aşılama için risk grubunda olup olmadıklarını, daha doğrusu öncelikli grupta olup olmadıklarını görebilecekler.

- Aşama aşama kişilerin aşı sırası geldikçe buraya 'aşı olabilirsin' şeklinde bir bilgilendirme gelecek. Ama kişiler buraya kendileri, kendi hesaplarıyla giriş yaparak kullanıcı adlarıyla, şifreleriyle giriş yaparak bunları görebilecekler.

- Bunun dışında yine Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'nin 184 numaralı telefonunu arayarak da bilgi alabilecekler e-Nabız kullanmayanlar. Aşılama sırası kendilerine geldiğinde aile sağlığı merkezleriyle iletişime geçerek randevu oluşturmaları gerekecek veya 182 numaralı Merkezi Hastane Randevu Sistemiyle(MHRS) aşı için randevu oluşturabilecekler.

- Aşıyla ilgili bir kısa mesaj gelmesi veya elektronik posta gelmesi söz konusu değildir. Zaten şu anda da ülkemizde aşılama başlamış değildir. Eğer size böyle bir mesaj veya elektronik posta gelirse bunun şüpheli olduğunu göz önünde bulundurmalısınız ve kesinlikle bu mesajlardaki bağlantıya tıklayarak kişisel bilgilerinizi vermemelisiniz.