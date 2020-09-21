  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bilim Kurulu üyesi açıkladı! Yeni kısıtlama kararları duyurulacak
Gündem

Bilim Kurulu üyesi açıkladı! Yeni kısıtlama kararları duyurulacak

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, katıldığı bir canlı yayında Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası yeni kısıtlama ve yasakların duyurulabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 17:22:00 -
Bilim Kurulu üyesi açıkladı! Yeni kısıtlama kararları duyurulacak

Koronavirüs pandemisi dünyada olduğu gibi ülkemizde de yükselişe geçerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yeni kısıtlamaların geleceğinin sinyalini vermişti. Bu konu bugünkü kabine toplantısında masaya yatırılacakken, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tevfik Özlü'den çarpıcı bir açıklama geldi.

"Bugün onları öğrenme fırsatımız olabilir"

A Haber canlı yayınına bağlanan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tevfik Özlü, vaka sayılarının arttığını ve koronavirüsle mücadelede iyi bir noktada olmadığımızı söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde söylediği 'bu işi sıkı tutmalı' cümlesini hatırlatan Özlü, bazı kısıtlama ve yaptırımlarla bu sürecin kontrol altına alınmaya çalışılacağını belirtti. Bu süreçte vatandaşlarımızın hassas davranmadığını ifade eden Prof. Özlü, koronavirüsle mücadele için alınacak yeni kısıtlama ve yasak kararlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası duyurabileceğini ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunanistan Cumhurbaşkanı'ndan iki skandal birden!
Dünya

Yunanistan Cumhurbaşkanı'ndan iki skandal birden!

Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan'ın Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, Kıbrıs Rum Yönetimi ziyareti öncesi yine Türkiye’yi hedef aldı..
Cumhurbaşkanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması
Gündem

Cumhurbaşkanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Sokağa çıkma yasağı gelecek mi?' sorusuna cevap verdi.
Merakla bekleniyordu! Cübbeli Ahmet Hoca’nın ‘iç savaş’ açıklamasına İçişleri Bakanlığı’ndan cevap
Gündem

Merakla bekleniyordu! Cübbeli Ahmet Hoca’nın ‘iç savaş’ açıklamasına İçişleri Bakanlığı’ndan cevap

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün iç savaş açıklamalarına İçişleri Bakanlığı'ndan merakla beklenen cevap geldi...
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı