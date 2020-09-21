Bilim Kurulu üyesi açıkladı! Yeni kısıtlama kararları duyurulacak

Koronavirüs pandemisi dünyada olduğu gibi ülkemizde de yükselişe geçerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yeni kısıtlamaların geleceğinin sinyalini vermişti. Bu konu bugünkü kabine toplantısında masaya yatırılacakken, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tevfik Özlü'den çarpıcı bir açıklama geldi.

"Bugün onları öğrenme fırsatımız olabilir"

A Haber canlı yayınına bağlanan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tevfik Özlü, vaka sayılarının arttığını ve koronavirüsle mücadelede iyi bir noktada olmadığımızı söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde söylediği 'bu işi sıkı tutmalı' cümlesini hatırlatan Özlü, bazı kısıtlama ve yaptırımlarla bu sürecin kontrol altına alınmaya çalışılacağını belirtti. Bu süreçte vatandaşlarımızın hassas davranmadığını ifade eden Prof. Özlü, koronavirüsle mücadele için alınacak yeni kısıtlama ve yasak kararlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası duyurabileceğini ifade etti.