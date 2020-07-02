  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Bilim Kurulu üyesi açıkladı! Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması...

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-02 12:06:00 - 2020-07-02 12:07:21
Bilim Kurulu üyesi açıkladı! Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması...

Habertürk ekranlarında yayınlanan Serap Belet ve Selçuk Tepeli ile 'Gün Başlıyor' programına konuk olan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, normalleşme süreciyle artan vaka sayısına dikkat çekti. Alınan tedbirlere uyulması gerektiğini belirten Prof. Dr. Özkan, vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını hatırlattı.

Kurban Bayramı'nda yasak olacak mı?

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmayacağı sorusuna cevap veren Prof. Dr. Özkan, "Kişisel fikrimi söyleyeceğim. Binli rakamların altına inmezsek gelebilir. Davranışlarımızı kontrol edemiyoruz. Birbirimize sarılmayı, öpüşmeyi, teması engelleyemiyoruz. Eğer rakamları düşüremezsek bunun engelleneceğini düşünüyorum. Yeni önlemler, giriş-çıkış yasağı ve sokağa çıkma yasağı, rakamlar bu şekilde devam ederse gelebilir. Bir sürede daha sabretmemiz gerekir. Virüs için aşı bulunmaz ise yaşamaya devam edecek." ifadelerini kullandı. Türk milletinin sarılmadan öpüşmeden duramadığına dikkat çeken Özkan, artışın pandemi sürecinin ilk ayları olan mart ve nisana göre artış hızının çok yüksek olmadığını, ancak binli rakamların altına inilmesi gerektiğini belirtti.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

abdrhman

bir kere bu grip enfeksiyonudur. vücudun senede bir kendi içindeki pislikleri temizleme olayıdır. asırlardır vardır. bitecek diye boşuna yormayın kendinizi. aşısıda yoktur olmazda. yeter artık milleti hapis ettiğiniz. bu grip zaten yaşlılarda etkili oluyordu. çaresi nane limon ıhlamur günde 5-6 su bardağı kaynatın için. zaten ölenler hasta olanlar içinde % 2 oranında onlarda 70 yaş ve üstü yaşlılar. bir ayağı çukurda olanlar. ne kazanıyorsunuz dünyada böyle telaş yaratıp. bakın ısrael kudüsü işgal etti tek ses seda yok.
  • Yanıtla
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı