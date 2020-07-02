Bilim Kurulu üyesi açıkladı! Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması...

Habertürk ekranlarında yayınlanan Serap Belet ve Selçuk Tepeli ile 'Gün Başlıyor' programına konuk olan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, normalleşme süreciyle artan vaka sayısına dikkat çekti. Alınan tedbirlere uyulması gerektiğini belirten Prof. Dr. Özkan, vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını hatırlattı.

Kurban Bayramı'nda yasak olacak mı?

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmayacağı sorusuna cevap veren Prof. Dr. Özkan, "Kişisel fikrimi söyleyeceğim. Binli rakamların altına inmezsek gelebilir. Davranışlarımızı kontrol edemiyoruz. Birbirimize sarılmayı, öpüşmeyi, teması engelleyemiyoruz. Eğer rakamları düşüremezsek bunun engelleneceğini düşünüyorum. Yeni önlemler, giriş-çıkış yasağı ve sokağa çıkma yasağı, rakamlar bu şekilde devam ederse gelebilir. Bir sürede daha sabretmemiz gerekir. Virüs için aşı bulunmaz ise yaşamaya devam edecek." ifadelerini kullandı. Türk milletinin sarılmadan öpüşmeden duramadığına dikkat çeken Özkan, artışın pandemi sürecinin ilk ayları olan mart ve nisana göre artış hızının çok yüksek olmadığını, ancak binli rakamların altına inilmesi gerektiğini belirtti.





