Yeni Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? İBilim Kurulu Toplantısı'nın tarihi son gelişmeler ile takip ediliyor. Her hafta gerçekleşen kritik toplantıda bu hafta kritik konular ele alınacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada 60 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının 3. doz aşılarıyla ilgili de yarınki bilim kurulu toplantısında gündemde olacağını söyledi. Bilim Kurulu'nun gündemindeki konular merak kazandı. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman?