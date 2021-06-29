Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman?
Yeni Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? İBilim Kurulu Toplantısı'nın tarihi son gelişmeler ile takip ediliyor. Her hafta gerçekleşen kritik toplantıda bu hafta kritik konular ele alınacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada 60 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının 3. doz aşılarıyla ilgili de yarınki bilim kurulu toplantısında gündemde olacağını söyledi. Bilim Kurulu'nun gündemindeki konular merak kazandı. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman?
Koronavirüs salgınına dair güncel gelişmelerin ele alınacağı bilim kurulu toplantısının tarihi merak ediliyor. Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, hangi gün düzenlenecek? İşte detaylar...
Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman?
Bilim Kurulu Toplantısı'nda bir diğer gündem maddesinin de yerli aşı çalışmalarının olması bekleniyor. Kritik toplantı 30 Haziran Çarşamba günü yapılacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı'nın 30 Haziran'da gerçekleşeceğini bildirdi. Çarşamba günü yapılması beklenen toplantı sonrası Bakan Koca'nın açıklamalarda bulunması bekleniyor.