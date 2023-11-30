Bilim insanlarından muhteşem keşif! Kara delikler pile dönüştürülebilir

Kara deliklerden hiçbir şey kaçamaz... Ancak araştırmacılar, onlarca yıldır bu varlıklardan enerji elde etmenin farklı yollarını araştırıyorlar. Bunların bazıları doğal olarak gerçekleşir ve enerjinin bir kısmı akıllıca yöntemlerle çalınabilir. Artık araştırmacılar kara delikleri güç kaynağı olarak kullanmak için yeni yaklaşımlar geliştirdiler ve pil veya nükleer reaktör olarak kullanılabileceğini öne sürüyorlar.

Bu yeni çalışma, elektrik yükü veya açısal momentumu olmayan bir Schwarzschild kara deliğini örnek olarak varsayıyor. Yani bu kara delikler nötrdür ve dönmez. Üzerine yüklü parçacıklar bırakılarak kara delikler statik bir elektrik alanına sahip hale getirilebilir ve bu sayede bir pilin yapısını elde edebilirsiniz.

Ekip, elektrik yükünün yavaş, kontrol edilebilir bir şekilde ve etkileyici bir verimlilikle yerleştirilip çıkarılabileceği bir boşluktaki kara delik hayal ediyor ve bu teorik kara delik pili, kütlesinin yüzde 25’ini elektrik enerjisine dönüştürebiliyor.

Piller söz konusu olduğunda, bu sistem kompakt olarak tanımlanabilir. Düşündükleri bu kara delikler, en fazla gezegenimizin tüm atmosferine yakın bir ağırlığa (1.000 trilyon ton) sahip olacak ve bir atomdan çok büyük olmayacaktır. Yani, eğer asteroit ağırlığında bir şeyi kaldırma yeteneğiniz varsa cep telefonunuza kolaylıkla sığdırılabilir.

Ekip, böyle bir pili herhangi bir kara delik yasasını ihlal etmeden tamamen şarj etmenin ve tamamen boşaltmanın mümkün olduğunu ancak bunun sonsuz bir sistem olmadığını gösterdi. Kara delik her döngüden sonra genişledikçe, sonunda kendisini içeren boşluğun boyutuna ulaşacak ve pil kullanılamaz hale gelecektir.

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Ancak bir kara delikten yüksek verimlilikle enerji üretmenin tek yolu bir pile dönüştürmek değil. Ekip, bir kara deliğe alfa (α) radyasyonu gönderilerek de elektrik üretilebileceğini fark etti. Bu bir helyum çekirdeğidir ve radyoaktif bozunmanın oldukça yaygın bir ürünüdür.

Ekip, eğer bu radyasyon bir kara deliğe hedeflenirse, alfa radyasyonunun kütlesinin yüzde 25’ini, elektronun antimadde versiyonu olan pozitrondan alınan kinetik enerjiye dönüştürmenin mümkün olabileceğini söylüyor. Araştırma makalesinde belirtilene göre “Bu süreç, α-bozunmasının kinetik enerjisini en fazla yüzlerce kez artırabilir. İlginç bir şekilde, böyle bir kara delik reaktörünün optimal kütlesi, ilksel kara delik kökenli karanlık maddelerin penceresinin hemen içinde yer alıyor.”

Bu tür kara deliklerin varlığı henüz kanıtlanmadı ve onları nasıl kontrol altına alacağımızı da bilmiyoruz, ancak bunları bulmayı ve kontrol etmeyi başarabilirsek, oldukça yüksek verimli bir elektrik üretimi sağlanabilir.

Ekibin bulgularını bildiren makale Physical Review D dergisinde yayınlandı.

Kaynak: CHIP Online