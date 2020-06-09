Bilim insanları'ndan Mark Zuckerberg’e çağrı

ABD'de George Floyd’un polis tarafından öldürülmesi üzerine ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlara sessiz kalan Facebook'a karşı bilim insanları da harekete geçti. Aralarında nobel ödülü almış bir bilim insanının da bulunduğu 160 ABD'li bilim insanı, Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’e yazdıkları bir mektupta, ABD Başkanı Donald Trump’ın yanlış bilgiler içeren ve tahrik edici açıklamaların yer aldığı paylaşımlarını yaymaması için çağrıda bulundu.

Harvard Tıp Okulu bünyesinde çalışmalarını sürdüren Profesör Debora Marks tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Facebook’u gerçeğin ve tarihin doğru tarafında yer almaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.